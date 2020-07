“Una vita da bomber” / progetto benefico

Ad un mese dall’uscita del singolo Una Vita da Bomber, il cui video ha già totalizzato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni su youtube, i tre ex calciatori Vieri, Ventola e Adani lanciano il progetto di merchandising “firmato tap-in” per supportare la Fondazione Heal.

Il ricavato della vendita della collezione di t-shirt, che riprendono le frasi più in voga del brano, e dei cappellini, potranno raccogliere fondi per il progetto SummerWear 4 Heal, a sostegno del programma di neuro-riabilitazione per i bambini colpiti da tumore del sistema nervoso centrale, seguiti dall’equipe neuro-oncologica dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma .