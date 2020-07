Taylor Swift

Da giovedì 30 luglio disponibile “Cardigan” (Cabin in the Candlelight)

La nuova versione del primo singolo estratto dall’album dei record Folklore

Ascolta “cardigan (cabin in the candelight)”: http://taylor.lnk.to/cardigancic

È disponibile “cardigan (cabin in the candlelight)”, la nuova versione del primo singolo estratto da “folklore”, l’album dei record di Taylor Swift.

“cardigan (cabin in the candlelight)” ha come protagonista il pianoforte, che accompagna la voce eterea della cantautrice in una dolce melodia, rendendo l’arrangiamento più semplice ma allo stesso tempo regalando un tocco di eleganza alla traccia. Contemporaneamente, è stato rilasciato un video del brano, in cui Taylor Swift si muove in un panorama verde, tra campi e boschi, quasi come se si trovasse in un tempo passato.

“folklore” di Taylor Swift si è imposto come uno dei dischi più apprezzati da pubblico e critica di questo 2020, riuscendo a totalizzare in sole 24 ore oltre 1.3 milioni di copie acquistate/ascoltate. Inoltre, con 80.6 milioni di stream su Spotify, l’ottavo album in studio dell’artista ha battuto il record di album di un’artista femminile più ascoltato sulla piattaforma, così come su Apple Music, con 35.47 milioni di stream. Nella giornata di venerdì 24 luglio, il profilo Spotify di Taylor Swift ha registrato oltre 97.87 milioni di streaming, rendendo la popstar l’artista più ascoltata di tutto il 2020 in un solo giorno. L’album ha debuttato inoltre al primo posto in oltre 80 paesi su iTunes e attualmente 12 delle 16 tracce sono classificate nella Top 20 della Global Spotify Chart. “cardigan”, il primo singolo estratto, che ha collezionato ad oggi oltre 29 milioni di stream su Spotify, ha ottenuto il record come miglior debutto da Travis Scott nell’ottobre 2019, e che attualmente è stabile nella Top 3 della Global Spotify Chart

“folklore” si appresta a essere una pietra miliare di questo 2020, sostenuto anche da recensioni entusiaste da parte della critica, che hanno apprezzato la svolta indie di una delle popstar più amate del panorama musicale contemporaneo.

Taylor Swift ha commentato così l’album: “Quasi tutti i progetti che avevo in programma per quest’estate non potranno essere realizzati, ma c’è qualcosa che non avevo pianificato e che invece ho portato a termine. Si tratta del mio ottavo album in studio, folklore. Dentro vi ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni. Prima di quest’anno probabilmente mi sarei fermata a riflettere su quando sarebbe stato il momento perfetto per pubblicare queste canzoni, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è certo. Il mio istinto mi dice che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente mostrarlo al mondo. Questo è il lato dell’incertezza che più mi piace”.

L’album, a cui hanno collaborato Aaron Dessner dei The National, Bon Iver, William Bowery e Jack Antonoff, contiene 16 nuove tracce nella versione standard, la versione deluxe invece ha la bonus track “the lakes”. Trattandosi dell’ottavo album in studio, Taylor Swift ha deciso di rendere disponibili 8 versioni deluxe dei cd e 8 vinili deluxe, ognuna con foto, cover e artwork differenti, acquistabili per una settimana unicamente su taylorswift.com.