Summer Plays

Sere d’estate al Teatro Carignano

15 giugno – 13 settembre 2020

Debutta al Teatro Carignano il 14 luglio “Una Specie di Alaska” di Harold Pinter con la regia di Valerio Binasco

Al Teatro Carignano di Torino martedì 14 luglio 2020, alle ore 21.00, debutta la nuova coproduzione di TPE – Teatro Piemonte Europa e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale: UNA SPECIE DI ALASKA di Harold Pinter, con la regia di Valerio Binasco e l’interpretazione di Sara Bertelà, Orietta Notari, Nicola Pannelli. Le scene e le luci sono di Jacopo Valsania e i costumi di Sandra Cardini.

Lo spettacolo sarà replicato al Carignano fino a domenica 19 luglio, nell’ambito della rassegna SUMMER PLAYS. Sere d’estate al Teatro Carignano organizzata dal Teatro Stabile di Torino e da TPE – Teatro Piemonte Europa.

L’Alaska è un incubo freddo e bianco dal quale si risveglia una ragazza rimasta in uno stato di torpore per trent’anni. A partire dalle testimonianze che il neuropsichiatra Oliver Sacks raccoglie in Risvegli, il Premio Nobel Harold Pinter scrive un dramma duro come una relazione scientifica e struggente come un mèlo: Valerio Binasco dirige questo brutale e commovente ritorno alla vita.

TEATRO CARIGNANO | 14 – 19 luglio 2020 | ore 21.00

UNA SPECIE DI ALASKA

di Harold Pinter

traduzione Alessandra Serra

regia Valerio Binasco

con Sara Bertelà, Orietta Notari, Nicola Pannelli

scene e luci Jacopo Valsania

costumi Sandra Cardini

TPE – Teatro Piemonte Europa / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

INFO BIGLIETTERIA

Teatro Carignano, piazza Carignano 6 – Torino

Date e orari degli spettacoli: dal 14 al 19 luglio 2020 – ore 21.00

Biglietteria Teatro Carignano, piazza Carignano 6 – Torino

tel 011 5169484 – 011 5169555. Numero Verde 800 235 333

dal lunedì alla domenica, orario 13.00/19.00

on-line teatrostabiletorino.it

Biglietti

Posto unico numerato € 10,00

Posto unico numerato under18 e Studenti Universitari € 5,00

teatrostabiletorino.it

fondazionetpe.it