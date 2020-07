Katy Perry

“Smile”

È il nuovo singolo

Dal 10 luglio su tutte le piattaforme digitali

“Smile” è anche il titolo del nuovo album in uscita il 14 agosto

Dal 10 luglio è su tutte le piattaforme digitali, “Smile”, il nuovo singolo di Katy Perry . Il brano è anche la title track del suo nuovo album, che uscirà per la Capitol Records il 14 agosto. Il nuovo singolo è un inno alla vita e alla speranza. “Ho scritto questa canzone quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita”, dice Katy. “Ascoltarla mi fa bene perché mi ricorda che ce l’ho fatta. QQQL’ intero album è il mio viaggio verso la luce – con storie di resilienza, speranza e amore”.

“Smile” segue la pubblicazione a maggio del singolo “Daisies”, che ha già raggiunto più di 125 milioni di stream attraverso tutte le piattaforme digitali. La settimana scorsa, Katy ha condiviso una versione acustica della canzone. Mentre era in quarantena, Katy Perry è stata molto apprezzata per le varie performance di “Daisies” – tra cui l’esibizione alla finale di “American Idol”, il lancio della serie di concerti “Good Morning America” del 2020 e “Can’t Cancel Pride”: Helping LGBTQ+ People in Need” livestream. Katy sarà inoltre la co-protagonista del concerto virtuale di Rock The Vote “Democracy Summer 2020″. La cantante è una degli headliner per l’evento speciale del 18 giugno, che mira a incoraggiare i cittadini americani a registrarsi per votare.

http://katyperry.com

http://twitter.com/katyperry

http://facebook.com/katyperry

http://instagram.com/katyperry

http://youtube.com/katyperry

http://www.vevo.com/artist/katy-perry