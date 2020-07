Kalàscima: “Mediterraneo Express”

Dal 10 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “MEDITERRANEO EXPRESS” (IPE IPE MUSIC), nuovo brano della band KALÀSCIMA che vede la collaborazione dei SUD SOUND SYSTEM, ALESSIA TONDO & NABIL BEY (Radiodervish).

Già dal titolo, “MEDITERRANEO EXPRESS” vuole farsi trasposizione musicale di un viaggio alla scoperta del Mediterraneo, quasi come se l’ascoltatore, premendo “play”, salisse a bordo di un treno in partenza. Un brano potente e brillante in cui la musica del Sud Italia e quella del Medioriente, l’elettronica, il rap e le melodie creano una perfetta commistione sperimentale.

Ad arricchire il nuovo brano dei KALÀSCIMA ci sono le voci dei SUD SOUND SYSTEM, di ALESSIA TONDO e di NABIL BEY.

Spiega, infatti, la band: «Questo nostro nuovo brano spazia musicalmente in diversi ambiti e nasce dall’amicizia che ci lega ai Sud Sound System, Nabil Bey ed Alessia Tondo. L’energia che trasmette ne è la diretta conseguenza e, oltre ad essere entusiasti del risultato di questo incontro, siamo profondamente grati ad ognuno dei nostri ospiti per il contributo che ha dato a questo lavoro. In un momento in cui ballare insieme non è ancora del tutto possibile, abbiamo voluto creare un brano tutto da ballare, come un inno alla gioia per questa estate molto particolare appena iniziata».