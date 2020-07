J Balvin: “Un Dìa/One Day”

La global superstar J BALVIN ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “UN DÍA/ ONE DAY” brano che si appresta a diventare la prossima hit mondiale grazie alla presenza degli amici e collaboratori BAD BUNNY e TAINY e della superstar della musica pop DUA LIPA.

Ma non è tutto dato che nel post J BALVIN ha annunciato la presenza di una delle attrici più amate al mondo, quella Úrsula Corberó meglio conosciuta come TOKYO della fortunata serie di Netflix LA CASA DI CARTA.

“UN DÍA/ ONE DAY” sarà disponibile in negli store digitali italiani da venerdì 24 luglio, stessa data in cui il brano sarà disponibile anche per la programmazione radiofonica.