ARIM – AIDS RUNNING IN MUSIC, la corsa organizzata da Anlaids Sezione Lombarda, con i patrocini di Regione Lombardia (Sport e Giovani), UNIMI – Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS – Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in partnership con Fast Track Cities – Milano Ferma l’AIDS, per la sua ottava edizione torna nel 2020 con un’iniziativa speciale, la R*UNLIMITS.

La sfida della Ricerca non si ferma davanti alle difficoltà di questo periodo complesso e rilancia con un’idea solidale alla portata di tutti, con un duplice obiettivo: continuare a sostenere la ricerca contro l’HIV ma anche raccogliere fondi per supportare gli ospedali e le diverse realtà che si stanno impegnando per combattere il Covid-19.

La R*UNLIMITS è una corsa virtuale che ha una sola regola, partecipare il week end di sabato 19 e domenica 20 settembre. Ma la scelta di luogo, durata e lunghezza è completamente libera, così come ognuno potrà decidere se correre da solo o in compagnia: è importante solo esserci e partecipare, con l’entusiasmo di condividere, anche se a distanza, la virtual run che fa bene alla Ricerca. Ecco come funziona:

DOVE VUOI

Si può partecipare da qualsiasi parte dell’Italia e si può correre ovunque: città, boschi, pista, montagna, mare. Senza più limiti geografici i runners provenienti da tutto il paese (ma anche dall’estero) possono quest’anno prendere parte alla stessa gara con modalità nuove e avvincenti.

CON CHI VUOI

R*UNLIMITS è una virtual run dove si può correre da soli o in compagnia, con la famiglia, gli amici o con il proprio cane.

QUANTO VUOI

Si è liberi di correre con Anlaids alla velocità desiderata o camminare al passo che si vuole e per una distanza a scelta.

QUANDO VUOI

Si può scegliere qualsiasi orario di partenza e durata della corsa, l’unica regola è partecipare nel weekend del 19 e 20 settembre.

COME ISCRIVERSI

Ci si iscrive sulla pagina dedicata all’iniziativa https://bit.ly/runlimits e si compila il modulo di registrazione a fronte di una donazione minima di 5,00 euro a favore delle attività di ricerca e cura di Anlaids contro AIDS e COVID-19. Il pettorale da stampare e indossare durante la R*UNLIMITS, una volta effettuata l’iscrizione, verrà inviato alla mail comunicata in fase di registrazione. Si potrà anche regalare un pettorale e quindi iscrivere più persone alla R*UNLIMITS.

CONDIVISIONE

Unendosi alla fanpage AIDS RUNNING IN MUSIC ci si potrà connettere con runner professionisti e con corridori meno esperti di tutta Italia che stanno partecipando alla corsa. Si chiede a tutti di condividere l’esperienza usando l’hashtag #RUNLIMITS e di pubblicare le proprie foto sui social, il modo migliore per raccontare un evento unico, in cui ognuno avrà l’opportunità di compiere un’impresa sportiva, salutare e benefica al tempo stesso.