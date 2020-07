Estate con il Regio. Finalmente Musica! • Proseguono fino al 2 agosto i concerti degli ensemble strumentali e vocali del Teatro Regio

Il Teatro Regio fino al prossimo 2 agosto è impegnato in una fitta serie di concerti con la grande musica dal vivo. La rassegna è realizzata da Teatro Regio Torino e Filarmonica TRT in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino, grazie alla partnership con Iren e al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Nelle tre diverse sedi del Teatro Regio, Cortile di Combo e del Sermig, sono in programma: 2 concerti dell’Orchestra d’archi guidata dai maestri concertatori e violinisti Sergio Lamberto e Stefano Vagnarelli, 1 dell’Ensemble Ottoni e percussioni, 4 dell’Ensemble fiati e percussioni diretti rispettivamente dai maestri Giulio Laguzzi e Andrea Mauri, 1 del Coro del Teatro Regio guidato dal maestro Andrea Secchi, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Marco Rimicci e 1 del Coro di voci bianche del Regio e del Conservatorio diretto e accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Fenoglio. I concerti al Teatro Regio del 23 e del 24 luglio sono realizzati con il contributo di Leonardo. Il concerto del Coro di voci bianche del 27 luglio è realizzato in collaborazione con il Laboratorio del Suono – Sermig.

Tutte le info su www.teatroregio.torino.it.

Accanto agli ensemble del Teatro Regio, la Filarmonica TRT presenta, dal 23 luglio al 7 agosto, FuoriCentro: 7 concerti nei comuni del torinese (Gassino Torinese, Piossasco, Venaria Reale e Mathi) e altri interventi musicali a sorpresa nei cortili e giardini di Torino. Info: www.filarmonicatrt.it.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario di apertura: da martedì a venerdì 10-13 e 14-17.45; sabato 10-14; un’ora prima dei concerti- Tel. 011.8815.241/242

Info – Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su tutte le attività del Regio, vi suggeriamo di consultare il sito del Teatro all’indirizzo www.teatroregio.torino.it.