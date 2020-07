Enrico Nigiotti, concerto rinviato

Teatro Celebrazioni

Il concerto di Enrico Nigiotti è rinviato al 7 maggio 2021

A causa della situazione di emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, il concerto di Enrico Nigiotti, inizialmente previsto al Teatro Celebrazioni di Bologna il 2 maggio 2020 e già rinviato al 20 ottobre 2020, è stato posticipato al 7 maggio 2021 (ore 21.00).

Il cantautore toscano tornerà in concerto, debuttando proprio al Teatro Celebrazioni, per presentare per la prima volta live al pubblico i brani del suo ultimo album “Nigio” (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi, come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l’ultimo singolo “Notturna”.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/.

Il tour teatrale 2021 di Enrico Nigiotti è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Nel mesi del lockdown Enrico Nigiotti ha scritto e registrato in casa il brano inedito “Terrazza Mascagni”, un provino diretto e puro che il cantautore ha deciso di regalare ai suoi fan rendendolo fruibile tramite i suoi canali social. Un viaggio poetico in cui libera i suoi pensieri attraverso una finestra che dà sulla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più eleganti e suggestivi della città di Livorno.

L’ultimo progetto discografico “Nigio” (https://smi.lnk.to/Nigio) si compone di 7 brani inediti, più l’ultimo singolo “Notturna”, scritti e composti dallo stesso Enrico Nigiotti, che si caratterizzano per un sound forte ricco di assoli di chitarra scandito dal ritmo della batteria. Un album intimo, colloquiale e diretto che parla di “vita camminata”, di momenti intensi vissuti fuori casa, tra la gente, per strada. Oltre al brano sanremese “Baciami Adesso”, “Nigio” contiene anche l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.