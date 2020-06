Vaporidis ritrova l’amore

Dopo il matrimonio sfumato con la speaker Giorgia Surina,

l’attore Nicolas Vaporidis ritrova l’amore. A far battere il

cuore al giovane attore romano ma di origine greca è la

bellissima pierre Giulia.

Giornalettismo mostra per la prima volta le immagini della

donna di Vaporidis. La coppia si è goduta un weekend al

mare, a Fregene, e fa sul serio.

I due vivono nella casa romana di lui e progettano le

vacanze insieme. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in

comune.

