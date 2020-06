“Non sapevo se sarei tornata a cantare…” ma Vanessa Grey rilancia ‘Dentro la tua Radio ReMode’

A poco più di un mese dall’uscita di DENTRO LA TUA RADIO, Vanessa Grey insieme ad Emanuele Carocci dà un nuovo vestito, un nuovo colore alla ripartenza, proponendo un ReMode di questa canzone che ha scalato la classifica di Radio Airplay (per Joseba Publishing)

Poco prima dell’arrivo del Coronavirus, a causa di un problema alle corde vocali, ha dovuto sospendere sia la professione da speaker che da cantante, senza sapere se sarebbe potuta tornare a cantare… ma oggi, dopo un delicato intervento andato a buon fine, è più energica che mai, per presentare il suo nuovo progetto musicale.

Questa collaborazione tra Vanessa Grey speaker di Radio Zeta ed Emanuele Carocci producer e speaker di RTL 102.5 nasce da un’amicizia e da una stima reciproca: “Prima o poi faremo qualcosa insieme” si sono sempre detti ed ecco arrivato il momento.

Video “Dentro la tua Radio ReMode”: https://youtu.be/P5donbK9Fck

VANESSA GREY: “Sto lavorando ad altri brani e sono quasi pronta con un brano che sa di estate, tra qualche giorno registro le voci definitive e poi videoclip. Oltre alla mia, la nuova canzone porta altre due firme che vi dirò prestissimo…”

EMANUELE CAROCCI: “Nel periodo di lockdown mi chiama Vanessa e mi dice ‘Manu, ti va di fare un remix della mia canzone?’. In quei giorni così strani è uscita fuori questa versione che abbiamo chiamato -Dentro la tua radio ReMode-. Doveva essere solo un gioco, un’idea e invece da qualche giorno è uscita in radio e nei vari store in giro sulla rete. Anche dai momenti più strani, incredibilmente diversi che abbiamo vissuto possono nascere delle (spero) buone idee!”

SOCIAL

Instagram: https://www.instagram.com/_vanessa_grey_/

Facebook: https://www.facebook.com/vanessagreyofficial/

Twitter: https://twitter.com/vanessagreyv

Sito: http://www.vanessagrey.it/