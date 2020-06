Evi (M5S): con “Servizio Ambientale” giovani e ambiente al centro

“Il programma “Servizio Ambientale” investe concretamente in prevenzione, per evitare il ripetersi di nuovi disastri ambientali ed ecologici nel nostro fragile Paese e per ristabilire quell’equilibrio perduto tra uomo e natura. Inoltre risponde alla necessità di contrastare la disoccupazione giovanile, con lo Stato che dà lavoro a 200mila giovani all’anno”, così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Eleonora Evi.

“Complimenti ad Alessandro Di Battista e Lapo Sermonti per aver lavorato a questo modello che indica chiaramente come impiegare le risorse economiche in iniziative volte a farci uscire dalla drammatica crisi economica, climatica e di biodiversità che stiamo vivendo. Un modello che ci mette in guardia dalle sirene evocatrici delle grandi opere, delle cattedrali nel deserto e dei progetti faraonici. Oggi la prevenzione ambientale è il modo migliore per difendere il nostro Paese e sono certa che il Ministro Costa saprà coglierne l’enorme potenzialità e metterla in pratica”, conclude Evi.

Eleonora Evi

Member of the European Parliament

Movimento 5 Stelle

Commitee on Environment, Health and Food Safety

Commitee on Petitions