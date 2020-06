Mini è partner di Meet Music

Il primo evento italiano sul music business, in diretta Facebook lunedì 29 e martedì 30 giugno

Si accende anche il Mini Meets Music Contest

un concorso rivolto ai giovani talenti

che offre un corso nella prestigiosa Mat Academy

e la produzione e pubblicazione di una traccia

San Donato. MINI è partner per il secondo anno consecutivo di Meet Music, l’appuntamento che dal 2017 regala a produttori, artisti e professionisti della scena musicale elettronica l’opportunità di incontrarsi e attivare sinergie uniche e speciali, migliorando la conoscenza sul music business sia dal punto di vista del djing che da quello della produzione discografica. Quest’anno Meet Music cambia veste e abbraccia la tecnologia diventando una due giorni digitale: Meet Music Live On Line. Lunedì 29 e martedì 30 giugno, dalle 10 alle 18, tavole rotonde, workshop e live esclusivi in diretta Facebook con tanti esperti e protagonisti del settore come Albertino, Andrea Pellizzari, Shorty, Tommy Vee, Ralf, Renato Tanchis (Sony Music), Ottavio Nana (We Are Social), Matteo Fedeli (SIAE). Sarà anche l’occasione per confrontarsi e pensare alla ripresa del settore musicale e dei club a seguito delle difficoltà degli ultimi mesi (informazioni e programma completo sono su MeetMusic.it).

MINI continua così a condividere con la sua community (e non solo) passioni, interessi ed esperienze, confermandosi vicino a uno degli appuntamenti musicali italiani più giovani e in fermento e aggiungendo un tassello importante: la nuova edizione di MINI MEETs MUSIC CONTEST, un concorso per giovani artisti in età compresa tra 18 e 25 anni che si propone di offrire al vincitore una vera e propria esperienza da professionista.

MINI MEETs MUSIC CONTEST mette in palio una borsa di studio presso la MAT Academy (scuola di produzione musicale che insegna le più avanzate tecniche di produzione), la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1, la pubblicazione della traccia e la stampa in vinile della registrazione. Il contest, aperto ad artisti e gruppi italiani liberi da contratto discografico o editoriale, è rivolto ad ogni genere musicale e si svolgerà via web durante il mese di luglio. Per partecipare alla selezione basterà rispondere con un video alle domande che verranno proposte lunedì 29 giugno alle ore 10:00 in apertura di Meet Music. I video con le risposte potranno essere inviati al numero 371/3340362 dall’1 al 31 luglio 2020. In seguito, una giuria di preselezione nominata dal Meet Music e formata da addetti ai lavori sceglierà insindacabilmente i 3 artisti più interessanti che parteciperanno poi alla selezione finale (tutti i dettagli di MINI MEETs MUSIC CONTEST sono nella sezione dedicata del sito Meet Music)

MINI MEETs MUSIC CONTEST è un’opportunità unica per la promozione del talento, che mette al centro la passione per la musica e offre non solo la concretizzazione di un’opera ma anche una splendida opportunità di studio e miglioramento. Un’iniziativa speciale pensata da MINI che va a sostegno del settore dell’intrattenimento live, tra i più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria.

Il BMW Group

Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.

Nel 2019, il BMW Group ha venduto oltre 2,5 milioni di automobili e oltre 175.000 motocicli in tutto il mondo. L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2019 è stato di 7,118 miliardi di Euro con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2019, il BMW Group contava un organico di 133.778 dipendenti.

Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.

BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società che danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/