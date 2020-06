Grande successo per il live di “Daniele Racconta”

“Daniele racconta i 4 Giganti del Jazz” alla Festa della Musica Roma

– Grande successo all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma (via Ostia, 9) per lo show di Daniele Monterosi

– Grande successo per il primo evento live di “Daniele Racconta”, il nuovo format di Daniele Monterosi ideato e realizzato durante le difficili settimane del lockdown. Tono irriverente, forte presenza scenica, one man show con intermezzi musicali di uno dei più importanti trombettisti jazz italiani Angelo Olivieri.

Oltre cento persone accorse presso lo storico Alexanderplatz Jazz Club di Roma, nella giornata della Festa della Musica, registrando il sold out, il tutto nel rispetto del protocollo di sicurezza.

L’attore Daniele Monterosi (con la collaborazione artistica alla co-scrittura dei testi e alla co-regia di Piji Siciliani e il contrappunto costante di uno dei più importanti trombettisti jazz italiani Angelo Olivieri) ha raccontato la storia del jazz ripercorrendo la vita di alcuni dei suoi più grandi protagonisti: Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Chet Baker e Miles Davis.

Nato con l’obiettivo di alleggerire e riempire le giornate casalinghe del pubblico costretto ad un difficilissimo isolamento, il format “Daniele Racconta”, andato in onda in 35 puntate, ha accompagnato il pubblico durante tutto il periodo di quarantena, facendogli conoscere alcuni dei più grandi personaggi della nostra storia. Infatti, attraverso una narrazione brillante e fuori dagli schemi, con il solo filtro di una webcam, Monterosi ha raccontato le storie di Muhammad Alì, Albert Einstein, Coco Chanel, Nelson Mandela, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Valentino Rossi, Bob Marley e tantissimi altri.

L’obiettivo è sempre stato quello di trarre ispirazione da queste grandi vicende per affrontare al meglio un periodo complicato. Trovare un’opportunità, un nuovo modo di vedere le cose in un momento così tragico.

Con questo stesso spirito, Monterosi ha riproposto lo stesso format, seppur con una rinnovata chiave narrativa, in versione live.

CREDITS:

Di e con DANIELE MONTEROSI

Trumpet ANGELO OLIVIERI

Testi e regia DANIELE MONTEROSI e PIJI SICILIANI

NOTE DELL’ARTISTA

“Per creare questo nuovo format mi sono ispirato a quelli che al cinema si chiamano ‘biopic’, i film che descrivono la vita e l’importanza di un personaggio illustre, la sua incidenza nel mondo, il suo piccolo o grande apporto alla storia dell’umanità. Da un lato la sua vita pubblica, ciò per cui è diventato un simbolo, un’icona, dall’altro la sua vita privata, ovvero i complicati meccanismi quotidiani che hanno portato il nostro eroe a diventare tale. Ecco, se dovessi descrivere che cos’è ‘Daniele racconta’, direi che è un vero e proprio biopic condensato in pochi minuti, con un attore narrante, una videocamera web e un social network per condividere con un pubblico interattivo delle incredibili storie.

Per il primo appuntamento ‘live’, poi, non c’era di niente di meglio della musica jazz e, soprattutto, della tromba, uno strumento capace di suonare la carica della ripartenza così e di ricordarci allo stesso tempo alcuni toccanti momenti avvenuti dalle finestre delle case degli italiani”.