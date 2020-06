Cinisello/Mi, nordafricano minaccia passanti con coltello

Cinisello/Mi, pregiudicato nordafricano minaccia passanti con coltello. De Corato: deve scontare pena, poi sia rimpatriato

L’Assessore: il metodo Mantova modello per l’intero Paese

(Milano, 28 giu) “Chi e’ irregolare sul territorio italiano e

delinque deve sapere che per lui non ci sara’ nessuna

tolleranza: va arrestato, condotto in carcere e, una volta scontata la pena,

deve essere espulso e immediatamente rimpatriato”. Questo il commento di

Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale commenta, alla notizia dell’arresto di un nordafricano di

37 anni, pregiudicato, che sabato pomeriggio e’ stato bloccato dai

carabinieri a Cinisello Balsamo mentre minacciava i passanti con un

coltello.

UN PERCORSO CHE NON AMMETTE SCAPPATOIE – “Arresto, pena detentiva ed

espulsione con accompagnamento – ha chiarito l’assessore – sono i cardini

del ‘metodo Mantova’. Negli ultimi giorni e’ stato applicato nei confronti

di un cittadino albanese, rimpatriato subito dopo aver scontato una condanna

per droga, e nei confronti di un tunisino, condannato per lesioni aggravate.

Quando questi avra’ scontato un anno e 3 mesi di reclusione, sara’

a sua volta immediatamente rimpatriato. Ora mi auguro che lo stesso accada

al nordafricano che sabato ha seminato il terrore per le strade di

Cinisello”.

ANCHE BERGAMO E LECCO SEGUONO ESEMPIO DI MANTOVA – “Dopo il Prefetto di

Mantova, anche le Questure di Bergamo e Lecco in questi mesi – ha concluso

De Corato – hanno disposto l’accompagnamento alla frontiera di vari

delinquenti. Non ci sono solo i clandestini ma anche tanti ‘regolarizzati’

che in realta’ vivono di illeciti. E’ la direzione giusta e mi auguro che il

‘metodo Mantova’ venga applicato in tutto il territorio nazionale”.