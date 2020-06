Carrese

“Nodo in gola”

Dal 18 giugno in radio e in digitale il nuovo singolo

“Nodo in gola” è il nuovo singolo di Carrese in uscita il 18 giugno per Rumore di Zona e distribuito da The Orchard. Prodotto da Marta Venturini, con la coproduzione di Cristiana Della Vecchia e Francesco Fioravanti, “NODO IN GOLA” è il terzo singolo della giovane cantautrice dopo i due precedenti brani, “Smart” e “Vetro”, che hanno segnato l’inizio del suo nuovo percorso artistico.

Il brano ha le caratteristiche del pop leggero e intenso con qualche rimando all’urban anni ‘90, soprattutto nelle strofe ed è stato interamente registrato allo Studionero di Roma. A questo proposito l’artista ha dichiarato «“Nodo In gola” è una canzone che parla di cose rare, come le lucciole a settembre e le persone che ti fanno ritrovare la serenità. È una canzone con la quale rompere i silenzi e cantare sotto un cielo d’estate».

Con la regia di Paolo Furente e il prezioso sostegno di Elsa Campini, il videoclip di “Nodo in Gola” è una piccola chicca estiva da gustarsi immaginando di innamorarsi per la prima volta. È un lavoro fatto con il cuore e con la voglia di credere in un progetto che ha le ali pronte per volare in alto. Per Isabella, la giovane protagonista, è stata la prima volta davanti a una telecamera e questo ha reso il video dolcemente spontaneo.

Link: https://orcd.co/nodoingola

Biografia

Roberta Carrese, in arte CARRESE, è una cantautrice italiana. A 11 anni inizia a suonare la chitarra, strumento che tutt’oggi suona per accompagnarsi e scrivere le sue canzoni. A 14 anni intraprende un’attività live musicale per club e piazze locali. Dopo il diploma di Liceo Classico all’età di 19 anni si trasferisce a Roma per frequentare il DAMS presso l’università di RomaTre e si laurea in Cinema,Tv e Nuovi Media nel 2017. I primi anni romani sono significativi per la sua carriera. Nel 2015 partecipa alla terza edizione di The Voice of Italy nel team di Piero Pelù, ottenendo il secondo posto in finale. Come afferma l’artista, il talent è stata un’esperienza di crescita all’interno del difficile contenitore televisivo e mai un punto di arrivo. Dopo la partecipazione televisiva seguono due anni di concerti in tutta Italia, da sola (voce e chitarra) o con la band. Verso la fine del 2017 interrompe la sua attività musicale per dedicarsi alla scrittura del suo primo album: inizia così a lavorare come commessa in un noto department store a Roma e fuori dal lavoro compone le sue nuove canzoni. A settembre 2018 incontra la produttrice Marta Venturini (Studionero) con la quale attualmente collabora per la produzione musicale dei suoi brani.

Nel 2020 pubblica tre brani, il singolo d’esordio “Smart” seguito da “Vetro” e “Nodo in gola”.

https://www.facebook.com/robertacarreseofficial/

https://www.instagram.com/_carrese_/