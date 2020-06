Villabanks

Esce oggi “Plastica” il secondo singolo estratto dal nuovo disco “El Puto Mundo” in uscita a settembre 2020

Il brano vede nuovamente la produzione di Linch e Reizon insiema a Tommaso Colliva

Mercoledì 3 giugno 2020 – Esce oggi “Plastica” (Virgin Records – Universal Music Italia), il nuovo singolo di VILLABANKS, il secondo estratto dall’album “El Puto Mundo”, in uscita a settembre 2020.

VILLABANKS: “Nell’ultimo anno è cambiato tutto della mia vita. Sono passato dall’essere molto impulsivo al non mostrare i sentimenti, fino quasi a non provarne. Con ‘Plastica’ racconto del mondo insensibile in cui mi ritrovo, dove niente è come sembra e le facce non sono che maschere”.

A distanza di un mese dalla pubblicazione dell’ultimo singolo “Zero Amour”, il giovane artista torna con un nuovo brano nel tipico stile VILLABANKS, fondendo sonorità provenienti dal mondo, dai luoghi che lui stesso ha vissuto tra trap, R&B e testi dai contenuti espliciti.

Anche su questo brano la produzione è affidata a Linch e Reizon, che hanno collaborato alla costruzione delle sonorità dell’artista. A loro si affianca nuovamente Tommaso Colliva come additional producer. Continua così, dopo il primo singolo “Zero Amour” uscito a maggio, la collaborazione con il produttore, premiato ai Grammy Awards.

VILLABANKS, entrato nel roster Virgin Records, ha da poco ripubblicato “Quanto Manca”, il suo secondo disco ufficiale per la sua nuova etichetta, con cui ha già collezionato oltre 7,7 milioni di stream su Spotify. “Quanto Manca” è uscito a gennaio 2020, un disco composto da 10 tracce tra cui “Caribe” con 3 milioni di stream e l’ultimo singolo “Avatar” pubblicato il 6 marzo in un’intensa versione acustica su YouTube, accompagnato dal suono di una chitarra https://www.youtube.com/watch?v=U1_5rodO4DY .

“Quanto Manca” arriva dopo il successo di “Non lo so” il suo primo disco che ha collezionato oltre 21 milioni di stream su spotify, uscito a settembre 2019, contiene 10 tracce tra cui “Candy”, rimasto in Top50 per più di 4 mesi e ad ora ancora ben saldo in Top200 con oltre 14 milioni di stream su Spotify e più di 5 milioni di views su YouTube.

I due dischi ufficiali del rapper contano oltre 33 milioni di stream e oltre 10 milioni di views su YouTube.

VILLABANKS, classe 2000, è un’artista dalla penna affilata, da indipendente si è fatto strada facendosi notare dal grande pubblico collezionando un successo dopo l’altro fino ad arrivare alla firma con una major. L’artista racconta la realtà in maniera cruda e diretta, senza mezzi termini, affrontando i temi del quotidiano con un’impronta tutta sua e sonorità particolari, scrivendo in italiano, inglese e francese.

E’ cresciuto spostandosi in varie città d’Europa. Ha iniziato a dedicarsi completamente alla musica all’età di 15 anni. Dopo una serie di mixtape autoprodotti e diversi singoli pubblicati sui canali di streaming e digital store, nel 2019 pubblica “Non Lo So”, il suo primo album ufficiale. Interamente prodotto dal socio e amico Linch, il disco è trascinato dal successo virale di “Candy”, diventando uno dei singoli più presenti su Tik Tok.

VILLABANKS unisce nella propria musica influenze sonore diverse, dovute ai suoi spostamenti durante l’adolescenza, destreggiandosi con testi, scritti e rappati, in più lingue. I brani, emotivi e personali, raccontano in maniera sincera la realtà dell’artista, che si confessa agli ascoltatori senza filtri. Oltre al brano che lo ha reso virale, colleziona svariati brani che superano il milione di ascolti e sono solo una parte dell’identità musicale del rapper, che si muove con naturalezza da produzioni latineggianti a beat più cupi e crudi, riuscendo a raccontare con coerenza tanto i lati più spensierati e divertenti della sua vita quanto quelli più impegnativi e personali, dimostrandosi completo sotto tutti i punti di vista. Ad oggi conta oltre 640.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Venerdì 8 maggio 2020 VILLABANKS ha pubblicato “Zero Amour”, il primo singolo che anticipa il un nuovo disco “El Puto Mundo” in uscita a settembre 2020.

Canali Ufficiali

https://open.spotify.com/artist/3ASAxVN1hNoYfoMcIkzZWL?si=YaonjVT0Qbm1sLBY7RJX6Q

https://www.instagram.com/villabanks/

https://www.youtube.com/channel/UC06iSWy_ycXb0oFh6q8BVGg