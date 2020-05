Al via Radio Monte Carlo Tv

Il canale tv di Radio Monte Carlo è sul canale 716 di Sky e sul canale 67 di TivùSat

La musica di gran classe è ora su Radio Monte Carlo Tv.

Nei giorni scorsi infatti ha preso il via, sul canale 716 di Sky e sul canale 67 di TivùSat, il canale televisivo di Radio Monte Carlo.

L’emittente del Gruppo RadioMediaset è sbarcata in tv con un formato caratterizzato da un flusso continuo di videoclip rappresentativi della sua anima musicale: 24 ore al giorno di Pop, Soul, R’n’B e l’esclusiva selezione di “Monte Carlo Nights” con il meglio dei grandi artisti internazionali.

L’informazione con le news di TgCom24 in scorrimento completa l’offerta editoriale.

A supporto di questa partenza, è stato previsto un piano di comunicazione declinato su tv, radio, digital e social.

A questo link, il video: https://www.radiomontecarlo.net/video/news/1262100/e-nata-radio-monte-carlo-tv.html

Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo: “Questo importante approdo in tv è stato la naturale evoluzione alla quale un brand iconico come Radio Monte Carlo doveva ambire. Crediamo molto in questo nuovo progetto editoriale caratterizzato da un format dall’ampio respiro internazionale, da una selezione musicale molto raffinata e dalle sonorità esclusive che da sempre caratterizzano il mondo di ‘Monte Carlo Nights’. Siamo convinti che i nostri ascoltatori ci seguiranno con l’affetto che da sempre ci dimostrano e confidiamo di coinvolgere, attraverso la piattaforma televisiva, un nuovo pubblico amante della musica di qualità”.