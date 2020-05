5 Seconds of Summer: tour spostato al 2021

5 Seconds of Summer

Il tour è spostato al 2021

Nuove date:

29 aprile 2021 – Milano (Lorenzini District)

1 maggio – Padova (Kioene Arena)

A seguito dello spostamento dei concerti dei 5 Seconds of Summer comunicato qualche giorno fa con il seguente calendario:

Si conferma che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Per la data di Milano il cambio di location dal Mediolanum Forum al Lorenzini District, dove non sono disponibili posti a sedere, prevede i seguenti adattamenti:

• i possessori di biglietti “Soundcheck Seated Experience” riceveranno un upgrade alla categoria “Soundcheck STANDING Experience”

• i possessori di biglietti di parterre e di primo settore premium numerato avranno diritto all’accesso Early Entry nel parterre della nuova location

• i possessori di biglietti secondo settore numerato anello C avranno diritto all’accesso di posto unico anche se di prezzo superiore

• i possessori di biglietti primo settore numerato anello B avranno diritto all’accesso di posto unico dello stesso prezzo

Unicamente per la data di Milano, per chi non fosse soddisfatto dell’assegnamento della nuova categoria di posto è previsto il rimborso tramite “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 17 giugno 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

• Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

• Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

• Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

Live Nation Italia desidera ringraziare i fan per il loro supporto, entusiasmo e pazienza.

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/faq-biglietti-2020/