“Boogie Woogie feat. Clementino”

Dopo il singolo “Come Gesù”, torna L’ELFO questa volta in collaborazione con Clementino: “Boogie Woogie” è il nuovo brano interpretato insieme e dal 16 aprile disponibile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. “Boogie Woogie” è scritto da L’Elfo con la collaborazione di Clementino, che ha scritto appositamente una strofa per il testo.

Era un po’ di tempo che volevo fare un feat con Clementino perché ero sicuro che una collaborazione Campania- Sicilia avrebbe fatto tanto rumore, il pezzo è nato casualmente, io l’avevo già scritto per il mio disco e quando Clementino l’ha sentito ha voluto inserire una sua strofa.

Con Clemente ci conosciamo da anni per via delle Battle di freestyle e dei vari concerti in Sicilia. Era da un po’ che ci eravamo ripromessi di collaborare e quando ho firmato con Polydor ho pensato di coinvolgerlo nel progetto. Sul pezzo in sé non dico nulla lascio che siano le vostre orecchie a giudicare

(L’ELFO)