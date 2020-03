In occasione del Record Store Day del 18 Aprile 2020 Universal Music Italia pubblicherà i seguenti titoli:

FRANCO BATTIATO – Fleurs2

• Per la prima volta in VINILE PICTURE DISC

• Contiene la bonus-track “TIBET”

• Nell’album Franco Battiato duetta con: Carmen Consoli, Antony (Antony And The Johnsons), Anne Ducros, Juri Camisasca e la voce dei RadiodervishSepidehRaissadar

BUGO – Dal lofai al cisei

• Per la prima volta in vinile 180g – LP colorato

• Contiene la Bonus Track “IO MI ROMPO I COGLIONI” ed è considerato il vero debutto discografico di Bugo

• Ispirato al sound di Beck, l’album a 18 anni dall’uscita è ancora considerato una pietra miliare dell’indie pop italiano

NEGRITA – Paradisi per illusi

• Per la prima volta in vinile 10” colorato, confezione in formato gatefold a 3 ante per il secondo album dei NEGRITA

• EP di 6 brani prodotto da Fabrizio Barbacci e registrato da Fabrizio Simoncioni

• Un album influenzato dal rock’roll sound dei Black Crowes

NICCOLO’ FABI – Sereno ad Ovest

• “Sereno Ad Ovest” per la prima volta in vinile 180g – Lp colorato

• L’album compie 20 anni (Aprile 2000-Aprile 2020) e Niccolo’Fabi festeggia i 25 anni di carriera artistica