Ozuna: online il video di “Temporal”

È online il video di “TEMPORAL”, il brano della superstar mondiale OZUNA insieme a Willy Rodríguez, frontman della leggendaria band reggae portoricana Cultura Profética.

Il brano è incluso in “NIBIRU”, l’album dell’artista portoricano uscito lo scorso dicembre.

Diretto da Colin Tilley, il video, visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=up4uulu2hcw, rappresenta il capitolo finale della serie di incredibili cortometraggi che hanno accompagnato i singoli estratti da “NIBIRU” a partire dallo scorso novembre (“Hasta que Salga el Sol”, “Fantasías,” la title-track “Nibiru” ed “Eres Top” feat. DJ Snake e P. Diddy). In totale, i video hanno superato le 156 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Con 14 nominations, per il secondo anno consecutivo, Ozuna è tra i finalisti dei prossimi Billboard Latin Music Awards. Il cantante ha anche stabilito un record nella classifica settimanale di Billboard per il maggior numero di nuove entrate nella Hot Latin Songs, con i singoli “Fantasía” (oltre 61 milioni di stream) e “Patek” entrambi contenuti in “NIBIRU”. L’album ha debuttato al primo posto della classifica Top Latin Albums di Billboard e al primo posto nelle classifiche di streaming in Spagna, Brasile e Messico.

ll singolo “Hasta que Salga el Sol” è stato certificato oro in Messico e “Fantasía” ha conquistato le vette delle classifiche di Latin Airplay in Messico.

A febbraio è partito il “NIBIRU WORLD TOUR 2020” , che toccherà i più grandi palchi dell’America Latina, degli Stati Uniti dell’Europa, con ben 3 date in Italia:

9 luglio – Zouk Spazio Eventi – CATANIA

10 luglio – Rock In Roma – ROMA

24 luglio – Ippodromo Snai San Siro – MILANO