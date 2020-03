Fondazione Vento in collaborazione con Associazione Escudo Volley presentano: ‘Attacco al Centro Insieme per lo Sport’ per dire no al bullismo proponendo anche azioni concrete a difesa dell’ambiente. Tre giorni di attività, sport, giochi, laboratori, spettacoli, mercatini e street food che coinvolgeranno l’intera cittadinanza di Pesaro dall’8 al 10 maggio p.v., ragazzi e bambini, scuole di ogni ordine e grado, tante società sportive, allenatori e atleti. Tre giornate uniche nel loro genere che daranno la possibilità di cimentarsi in diverse attività creative di gioco, in una cornice che mette al centro la salute delle persone e il benessere generale.

L’evento è alla sua IX edizione e ha come obiettivo quello di promuovere la salute, incentivare azioni dirette a difesa del clima, lo sport tra i più giovani nel rispetto dei valori della Carta dei diritti dei bambini nello sport, a cui la manifestazione si è sempre ispirata. Per ogni scuola partecipante sarà piantato un albero.