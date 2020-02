oZZo

Il 28 febbraio esce

Hello

Il nuovo singolo del DJ e producer milanese

accompagnato dal video ufficiale e da Hello Rmx

Da venerdì 28 febbraio sarà disponibile in digital download, in streaming e in rotazione radiofonica “Hello” (Beatsound), il nuovo singolo del DJ e produttore milanese oZZo. Il brano, che arriva a un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione del disco “#Pastislost”, rappresenta un ulteriore avvicinamento alle sonorità elettroniche. Scritto a quattro mani da oZZo e Jacopo Festa, “Hello” vede la presenza in fase di mix e mastering di 7skies, produttore di fama internazionale già al lavoro con artisti del calibro di Tiesto, Kshmr, Magnificience. “Hello” sarà accompagnato da un video ufficiale online la stessa data sul canale YouTube di oZZo.

Lo schema delle uscite di oZZo non tradisce le attese poiché il singolo è affiancato dal suo remix, sempre supervisionato da 7skies in fase di mix e master e prodotto dallo stesso oZZo sotto il suo moniker oZZo Dj. Proprio il remix è stato galeotto per i due produttori che nell’ultimo anno hanno rafforzato il loro rapporto lavorativo grazie ad una collaborazione per Standalone Music, collettivo di artisti, producer e dj tra i quali spiccano Steve Aoki, Tiesto, Khsmr.

“Hello” ed “Hello RMX” sono state scritte da oZZo, che che ha curato anche la produzione insieme a Jacopo Festa. Mix e master di 7skies. Hanno suonato: oZZo (chitarre, synth e sequenze), Alessio Corradi (voce), Riccardo Jerardi (batteria). Il video di “Hello” è opera della giovane regista Helena Gudkova.

“oZZo non è un progetto solista, ma neanche una band. E’ un concetto, una storia fatta di sentimenti, musica e passione”. È così che si presenta oZZo, nome d’arte di Ivano Tomba, musicista, DJ ed art director milanese con alle spalle un curriculum di indubbio valore. La sua storia inizia alla metà degli anni ‘90 quando con la sua chitarra iniziò a calcare palchi italiani ed esteri con PHP, Audrey e Mellowtoy, mostrando la sua versatilità spaziando su più generi legati al rock, in particolare dall’hardcore-melodico al metalcore. oZZo però è artista a 360°, e come tale è curioso, e non avendo la necessità o il bisogno di porsi dei limiti, e particolarmente stimolato da diverse influenze musicali, realizza l’EP “#Pastislost”. Il disco rappresenta perfettamente ciò che è oZZo: il concetto citato prima, formato da due anime, una rock e una electro, anime che difficilmente riescono a trovar sintonia, ma che invece trovano comodo rifugio nella vena artistica di oZZo. In questo lavoro, tra l’altro, è presente “As Fast You Can”, singolo dell’EP e accompagnato da un videoclip girato e prodotto dallo stesso artista, presente anche nelle vesti di attore, ma soprattutto scelto anche come colonna sonora dello spot Edison Smart Living per Edison Energia e protagonista del Radio Italia Tour 2017 come soundtrack del main sponsor. “#Pastislost” fa solo da apripista per il nuovo percorso artistico di oZZo; stimolato dalla sua curiosità verso nuovo orizzonti sonori e dalla costante voglia di sperimentare, abbraccia anche l’esperienza da DJ ed in particolare da producer; Il primo frutto di questa nuova direzione da DJ/Producer è “Crazy”, già presente nell’EP come traccia live (cover del cantante Seal), resa in una traccia dal sound a tinte electro-house, con la voce di Alessio Corrado (Jellygoat) che da ampio respiro ai passaggi melodici per poi sviluppare armonicamente un drop di sicuro effetto. Il 12 aprile 2019, a pochi mesi dall’esordio nel mondo dance/electro esce “Change RMX”, remix di un suo stesso brano in chiave elettro dubstep, al quale segue “Choices RMX”, disponibile dal 12 giugno. Il 28 febbraio 2020 escono il nuovo singolo “Hello” ed “Hello RMX”.