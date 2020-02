Alanis Morissette: “Smiling”

Esce oggi, venerdì 21 febbraio, “Smiling”, il nuovo singolo dell’artista multi-platino e vincitrice di sette GRAMMY AWARDS, Alanis Morissette, scritto da lei stessa insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo).

Il brano anticipa il nuovo album “Such Pretty Forks In The Road” in uscita il 1° maggio e già disponibile in pre-order al seguente link: (smi.lnk.to/spf).

Il tour mondiale, che celebra i 25 anni dal primo disco “Jagged Little Pill”, toccherà anche 13 città europee e arriverà in Italia per un’unica data: il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano!

Liz Phair, cantautrice nominata ai Grammy, accompagnerà sul palco Alanis in tutte le date del tour europeo.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.