Giuseppina Torre a “Monte Carlo Nights”

Lunedì 10 febbraio la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE sarà in onda, alle ore 23.00, su RADIO MONTE CARLO all’interno di “Monte Carlo Nights”, programma che ha da poco compiuto 30 anni e che è da sempre un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica, con l’inconfondibile voce di NICK THE NIGHTFLY.

Giuseppina Torre eseguirà in esclusiva live al pianoforte le composizioni “Rosa tra le rose”, “La Promessa” e “Never Look Back”, estratte dal suo ultimo album di inediti “LIFE BOOK”, e verrà intervistata da Nick The Nightfly, storico conduttore del programma.

Pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia, “LIFE BOOK” è disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S).

L’album “LIFE BOOK” racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara), è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=0C7wa6XFSPU.