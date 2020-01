Elettra Lamborghini: svelata la tracklist

Elettra Lamborghini

Twerking Queen

El resto es nada

Svelata la tracklist

Da oggi in pre-order su Itunes e presave su Spotify

Contiene musica (e il resto scompare)

Il brano in gara al 70esimo Festival di Sanremo

E non succederà più

In duetto con Myss Keta

Svelata oggi la tracklist di Twerking Queen – El resto es nada (Island Records) di Elettra Lamborghini, in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il 14 febbraio, che seguirà la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e disponibile già in pre-order su Amazon e da oggi anche in pre-order su Itunes e in presave su Spotify.

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, il disco conterrà le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rrkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta e due brani totalmente inediti: uno sarà proprio Musica (E il resto scompare), la canzone che Elettra Lamborghini presenterà sul palco del Teatro Ariston, e l’altro è Bombonera, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

Qui la tracklist completa:

Original Version

Tocame with Pitbull, Childsplay

Corazon Morado feat. Sfera Ebbasta

Pem Pem

Fanfare feat. Guè Pequeno

Fuerte

Te Quemas feat. MC G15

Pegaditos

Maldito Dia

Ven

Mala

El resto es nada

Musica (e il resto scompare)

Musica (el resto es nada)

Non succederà più feat. Myss Keta

Maldito Dia – Remix feat. Rkomi

Te Quemas – Remix feat. Samurai Jay & Mambolosco

Bombonera