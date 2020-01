Cip! il nuovo disco di Brunori Sas uscito per Island Records il 10 gennaio,che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti, si conferma ancora una volta al numero uno anche questa settimana per entrambe le classifiche.

Un grande successo e una conferma per il delicato pettirosso brunoriano che ha colpito nel segno e rimane stabile al numero uno della classifica, intimamente combattivo e fiero ma con la delicatezza di una creatura semplice che ama intonare i suoi canti solitari sulla neve, rendendo un po’ meno gelidi questi nostri lunghi inverni.

Ma non è tutto: nella top ten della classifica FIMI/GFK dei vinili più venduti, troviamo anche A Casa Tutto Bene, il precedente lavoro di Brunori Sas certificato platino, che ha conquistato pubblico e critica.

Dario Brunori,dopo gli appuntamenti del Parla con Dario, il nuovo giro di incontri in collaborazione con Feltrinelli e Picicca con cui sta attraversando l’Italia, è pronto per il Brunori Sas Tour 2020,uno spettacolo live prodotto per la prima volta insieme a Vivo Concerti.

Il tour è in partenza da marzo2020e permetterà a Brunori di incontrare per la prima volta nei palazzetti il pubblico di tutta Italiacon la sua poesia, la leggerezza, l’autorevolezza musicale e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono.