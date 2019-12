The Pozzolis Family, il 5/12 Firenze al via il tour teatrale

Inizia la tournée teatrale della The Pozzolis Family, giovedì 5 dicembre metteranno in scena al TuscanyHall di Firenze, alle ore 21, lo spettacolo “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della The Pozzolis Family saliranno sul palco cimentandosi in un dissacrante spettacolo sul mondo della genitorialità e della vita di coppia, caratterizzato dalla pungente ironia e dall’immancabile sarcasmo che li contraddistingue. Insieme ad Enrico Ballardini, eclettico autore e musicista teatrale, saranno i “mattatori” di uno spettacolo interattivo e coinvolgente che terrà il pubblico incollato alle poltrone attraverso sketch, racconti, proiezioni e canzoni.

“Il palcoscenico è il nostro ambiente naturale – affermano Alice e Gianmarco – dove riusciamo a esprimerci e a dare il meglio. Questo spettacolo ci permette di liberare la tigre che è in noi, uscendo dalla “rete”, parlando, ridendo e cantando live con tutti coloro che generalmente ci vedono attraverso uno schermo. Tutti pronti al ruggito della Pozzolis Family?”

In “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”, Alice e Gianmarco si confronteranno con il pubblico riguardo ai molti temi che appartengono alla sfera genitoriale e proveranno a rispondere alle classiche domande che si pone chi sta per avere un figlio.

Il contenuto assolutamente inedito, che impreziosirà lo spettacolo, sarà l’interpretazione live del brano “Il bambino di Gesso” di Sergio Endrigo in cui Alice e Gianmarco si cimenteranno, accompagnati dalle basi corali de Il Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

L’appuntamento di giovedì 5 dicembre alla Tuscany Hall di Firenze è la prima tappa di una lunga tournée che porterà la The Pozzolis Family a esibirsi nelle più importanti città italiane.

Calendario date:

Giovedì 5 dicembre 2019 – Firenze @ TuscanyHall

Venerdì 6 dicembre 2019 – Mestre @ Teatro Corso

Domenica 8 Dicembre 2019 – Genova @ Teatro Politeama

Venerdì 13 dicembre 2019 – Bologna @ Teatro Celebrazioni

Sabato 14 dicembre 2019– Schio (VI) @ Teatro Astra

Domenica 15 dicembre 2019 – Bergamo @ Creberg Teatro Bergamo

Sabato 4 gennaio 2020 – Trento @ Auditorium S.Chiara

Domenica 5 gennaio 2020 – Assisi @ Teatro Lyrick

Lunedì 6 gennaio 2020 – Mestre @ Teatro Corso

Mercoledì 22 gennaio 2020 – Torino @ Teatro Alfieri

Venerdì 24 gennaio 2020 – Montecatini @ Teatro Verdi

Sabato 25 gennaio 2020 – Casalmaggiore (CR) @ Teatro Zenith

Sabato 1 febbraio 2020– Legnano @ Teatro Galleria

Sabato 8 febbraio 2020– Napoli @ Teatro Cilea

Giovedì 20 febbraio 2020 – Udine @ Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Sabato 7 marzo 2020– Brescia @ Teatro Dis_Play

Domenica 8 marzo 2020 – Mantova @ Teatro Sociale

Domenica 22 marzo 2020 – Roma @ Teatro Olimpico

Venerdì 29 maggio 2020 – Milano @ Teatro Nazionale

Autori: Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Alessio Tagliento, Diego Cajelli

Scenografia: Sara Rosso

Luci: Monica Gorla

Lo show è prodotto da VivoConcerti e Show Reel Media Group

I biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

FB: facebook.com/thepozzolisfamily/

IG: instagram.com/thepozzolisfamily/

The Pozzolis Family.

The Pozzolis Family è la famiglia comica idolo dei genitori, una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie. Composta dai genitori, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai loro due figli Giosuè e Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Il loro inarrestabile successo online e offline, è confermato, oltre che dalle vendite del loro primo romanzo “Un figlio e ho detto tutto” (Mondadori), pubblicato nel 2017, anche dai numeri sul web. Nel 2018, infatti, sono primi nella Top10 delle Mamme Blogger italiane su Instagram secondo Blogmeter; nel 2019 sono la prima Family Influencer secondo Buzzoole e vincono il premio come “miglior sito per genitori e famiglie” ai Macchianera Internet Awards.

Show Reel Media Group.

Show Reel Media Group è una nuova forma di digital media company con sede a Milano e caratterizzata da un approccio verticale, che passa dal management dei talent fino alla produzione di contenuti originali. La holding coordina tre società autonome, agili e mirate: Show Reel Factory, la prima e più importante factory italiana di talent provenienti dal web tra cui la The Pozzolis Family, Show Reel Agency, agenzia di branded content e la casa di produzione Hubnormal.