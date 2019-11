Spirit de Milan: gli appuntamenti della settimana

Sono passati 10 giorni dalla riapertura dello Spirit de Milan, il locale sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59, Milano), ormai punto di riferimento per gli amanti del ballo e della musica dal vivo, e già centinaia di persone sono tornate ad invadere la pista da ballo ogni sera!

Durante la Milano Music Week, Spirit de Milan propone come sempre tanti appuntamenti dal jazz, allo swing, ad eventi legati alla tradizione milanese e ospiterà anche il party di chiusura firmato Billboard Italia.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Domani, mercoledì 20 novembre ci sarà il secondo appuntamento della nuova stagione con RockFiles live! di LifeGate. Ezio Guaitamacchi presenta una puntata a cavallo tra rock d’autore, jazz e omaggi a grandi leggende della musica. Ospiti della serata The Niro con il suo nuovo progetto “The Complete Jeff Buckley And Gary Lucas Songbook”, presentato in anteprima sul palco dello Spirit, e Amalia Gré, cantautrice, designer e pittrice che presenta il nuovo album “Beige”. Ingresso su registrazione.

Giovedì 21 novembre torna la serata Barbera & Champagne con Teka P, che alterneranno canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

Venerdì 22 novembre nuovo appuntamento con Bandiera Gialla e il concerto del trio Mahbuhbah, composto da Francesco Buonomo, Simone Balestrieri e Claudio Massa, che ritornano allo Spirit de Milan per scaldare il pubblico con il loro ritmo! A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Sabato 23 novembre Holy Swing Night con Alfredo Ferrario Swing Quintet. Dotato di grande sensibilità, tecnica strumentale ed eccellente gusto jazzistico, Ferrario è considerato da alcuni anni tra i migliori clarinettisti swing in circolazione in Italia.

Domenica 24 novembre si chiude la Milano Music Week con Billboard Milano Music Week Official Closing party. Ospiti della serata Alessandra Amoroso, Andro dj set, Giordana Angi, The Kolors, Mondo Marcio e i ragazzi di X Factor 2019.

Più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage: Lo Spirit de Milan non è solo ottima musica dal vivo, risate, ballo e divertimento, ma anche buona cucina! La “Fabbrica de la Sgagnosa” è aperta dal martedì alla domenica dalle 19.30 a mezzanotte ed è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”. È consigliata la prenotazione utilizzando il form online, dopo aver letto tutte le informazioni relative all’evento previsto dopo cena.

Sono aperte le prenotazioni per la Notte di Capodanno. Lo Spirit de Milan sta preparando per il 31 dicembre 2019 una grande festa per l’arrivo degli anni ’20, con una serata speciale che comprende cenone, musica dal vivo, e dj set in chiave swing ma che non deluderà anche gli amanti della serata Bandiera Gialla! Dalle ore 20.00 fino a notte inoltrata.

Prenota qui la tua cena: http://spiritdemilan.it/prenotazioni/

Potete contattarci dal martedì alla domenica, dalle ore 15:00 alle 19:00 al numero 366-7215569, inviando anche un sms.

Potete anche eventualmente scriverci a festeggia@spiritdemilan.it

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Al sabato l’ingresso per chi cena è di 5€ per i tesserati e 7€ per gli altri con brindisi di benvenuto; per chi viene dopo cena è di 10€ per i tesserati e 15€ per gli altri con una consumazione compresa.

Il progetto Spirit de Milan è un’idea di Klaxon srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e già ideatrice del festival Swing’n’Milan. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Organizzazione e produzione Spirit de Milan – KLAXON – info@klaxon.it