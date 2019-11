Spirit de Milan: appuntamento 20/11 con i Rock Files Live!

Nuovo appuntamento con i Rock Files Live! di LifeGate Radio, con Ezio Guaitamacchi, in programma mercoledì 20 novembre dalle 22:30 allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form).

Sul palco il songwriter romano The Niro presenterà in anteprima “The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook”, nuovo progetto discografico che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley e Gary Lucas, incluse cinque tracce finora inedite.

The Niro è il nome del progetto musicale dell’artista italiano Davide Combusti, protagonista della scena indie-rock dal 2002. Gary Lucas è considerato uno dei più influenti chitarristi americani di sempre. Può vantare un capitolo rilevante nella carriera di Jeff Buckley col quale ha composto le storiche Grace e Mojo Pin.

Voce femminile della serata Amalia Grè con l’album “Beige”, omaggio a Charles Mingus, che segna il grande ritorno della jazz singer, pittrice e artista a tutto tondo.

Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di Rock Files Live!, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano.

Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.

Per partecipare basta compilare l’apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.

Parole e musica dei protagonisti verranno registrate e riproposte in onda su LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1), online e tramite l’apposita app mobile per Android e IOS.