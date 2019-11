Inglese certificato per tutti i cittadini di Bollate e dintorni

Inglese certificato di livello B1 e B2 per tutti i cittadini di Bollate e dintorni. Grazie alla colla­borazione dell’Amministrazione comunale e dello Sportello Europa Giovani con l’ITCS Primo Levi, tutti i cittadini potranno iscriversi e partecipare agli esami di lingua che si tengono all’interno del­l’isti­tuto e che consentono il conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge e Trinity.

L’ITCS Primo Levi è sia Cambridge Center sia Trinity Center ed è in grado di offrire un servizio diver­sificato alla popolazione: infatti i cittadini possono sostenere un esame di livello B1 e B2 per le sole abilità di Listening e Speaking, oppure un esame di livello B2 sulle quattro abilità (Reading, Writing, Listening, Speaking).

In questa fase è possibile iscriversi ai corsi preparatori a entrambi gli esami di certificazione, la quota di partecipazione ai quali sarà di 100,00€.

I corsi si svolgeranno a partire dal 19 novembre, con il seguente orario:

Corso Trinity B1 (GESE 5 e 6 – modulo listening e speaking)

Corso Trinity B2 (GESE 7 – modulo listening e speaking):

Durata: 10 lezioni da 1h 30’ – tot 15 ore di lezione

Giorni e orari: la prima lezione sarà il mercoledì, ma sarà possibile concordare con le docenti la possibilità del giovedì o venerdì in caso la maggioranza degli iscritti fosse impossibilitata nella gior­nata di mercoledì. Orario: 14.45 -16.15

Corso Cambridge (FCE B2 – reading, writing, listening, speaking):

Durata: 15 lezioni da 2h – tot 30 ore di lezione

Giorni e orari: mercoledì dalle 14.45 alle 16.45

Ricordiamo che gli esami per entrambe le certificazioni si svolgeranno presso l’ITCS Primo Levi con tariffe agevolate rispetto ad altre sedi d’esame. I docenti interessati possono usufruire del buono Carta del Docente per pagare SOLO il costo dell’esame.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi prescelti è possibile scrivere all’indirizzo email: levi.cambridgetestcentre@gmail.com, indicando il proprio nome e cognome, qualifica (studente, docente) e il corso che si intende frequentare.