C5: «La ragazza nella nebbia» il film di Donato Carrisi in prima visione TV

Domenica 3 novembre in prime-time su Canale 5 arriva in prima visione tv «La ragazza nella nebbia» tratto dall’omonimo romanzo di Donato Carrisi.

A pochi giorni dal ritorno nelle sale dello scrittore e regista con l’horror psicologico “L’uomo del labirinto”, la rete ammiraglia Mediaset trasmette la pellicola con Toni Servillo già campione d’incassi al cinema e vincitrice del premio David di Donatello nel 2018.

Il thriller, prodotto da Medusa e Colorado Film, racconta la sparizione della 16enne Anna Lou in una piccola cittadina delle Alpi (Avechot) su cui cerca di far luce l’esperto investigatore Vögel. Tra intrighi, segreti e complessi meccanismi psicologici la storia diventa un caso mediatico con risvolti sorprendenti…