Book city 2019: a Malpensa una location con “Ready for reading!”

In occasione dell’edizione 2019 della Book City Milano, tra i progetti speciali quest’anno si annovera anche l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Con il titolo “Ready for reading!” SEA, la società di gestione degli aeroporti milanesi, partecipa al palinsesto con un appuntamento d’eccezione: venerdì prossimo 15 novembre ai gate di imbarco dei voli per New York, Mosca, Tokyo e Pechino del Terminal 1, coi lettori ad alta voce del “Patto di Milano” per la lettura.

E così i passeggeri in attesa di salire a bordo, potranno godere di brevi letture dedicate al tema del viaggio. Le letture saranno in italiano, inglese, russo e cinese.

Far parte dell’appuntamento di Book City conferisce all’aeroporto di Malpensa una continuità ideale con la città di Milano, continuità che risponde alla natura di una manifestazione che ha una dimensione internazionale tipica di un aeroporto come Malpensa.

Book City Milano 2019 è una manifestazione promossa dal Comune di Milano con numerosi partner che la sostengono. Quest’anno anche SEA Milan Airports ha supportato l’iniziativa.

Programma:

Mosca ore 11.55

Wind, sand and stars Antoine de Saint-Exupéry

The bucket rider Franz Kafka

Controvento Federico Pace

Racconti d’Italia Maksim Gor’kij

Skazki ob Italii Maksim Gor’kij

Beijing ore 12.30

Kan bu jian de chengshi Italo Calvino

Invisible cities Italo Calvino

Le città invisibili Italo Calvino

“La città di sabbia” da Made in China. Nuovi scrittori cinesi Qui Huadong

Il settimo giorno Yuan Hua

Nuovi poeti cinesi

New York ore 13.00

20 hrs 40 min: our flight in the friendship Amelia Earhart

Il gabbiano Jonathan Livingston Richard Bach

Un indovino mi disse Tiziano Terzani

To kill a Mockingbird Harper Lee

Le città invisibili Italo Calvino

Invisible cities Italo Calvino

Robert Frost. Collected Poems, Prose & Plays a cura di Richard Poirier, Mark Richardson

Tokyo ore 14.55

Le città invisibili Italo Calvino

Invisible cities Italo Calvino

Norwegian Wood Murakami Haruki

Noruwei no mori Murakami Haruki

Toi Taiko Murakami Haruki

L’impero dei segni Roland Barthes

Ore giapponesi Fosco Maraini

Le letture avranno una durata di circa 20 minuti

Un piacevole ricordo prima del volo!