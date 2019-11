Harry Styles: tappe italiane del “Love On Tour”, atteso nuovo album

Harry Styles annuncia la sua nuova tournée mondiale, “Love On Tour” a supporto del suo ultimo disco “Fine Line”, in uscita il 13 dicembre 2019. Il nuovo tour comincerà il prossimo anno ad aprile in Gran Bretagna e farà tappa in Europa, Nord America e poi in Messico ad ottobre. In Italia Harry Styles si esibirà in due attesissimi concerti: il 15 maggio 2020 al Pala Alpitour di Torino e il 16 all’Unipol Arena di Bologna. Le date sudamericane verranno annunciate a breve, mentre le tappe in Asia e Australia verranno comunicate il prossimo anno.

Il trailer del tour è disponibile qui: http://smarturl.it/LoveOnTourTrailer

King Princess sarà ‘special guest’ in Europa durante i concerti dal 15 aprile al 31 maggio, la cantautrice Jenny Lewis fungerà da supporto nelle tappe americane e canadesi (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).

I biglietti per le date italiane saranno disponibili in anteprima per i titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di lunedì 18 novembre 2019 su https://www.ticketmaster.it/americanexpress.

Gli iscritti a My Live Nation avranno accesso alla pre-sale già dalle ore 10.00 di giovedì 21 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Circa 1€ dal costo di ogni biglietto verrà devoluto in beneficenza.

Due nuove t-shirt celebrative del tour saranno disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale di Harry qui: https://shopus.hstyles.co.uk/

Sabato 16 novembre Harry sarà ospite all’interno del programma targato NBC, Saturday Night Live, dove proporrà una doppia performance. Per la prima volta in assoluto, Harry sarà alla conduzione e canterà nuova musica tratta da Fine Line, presentando in tv il primo singolo “Lights Up”. Una settimana dopo, il 21 e 22 novembre, Harry Styles tornerà in UK con nuove performance televisive all’interno del popolare talk show di Jools Holland.

Il nuovo attesissimo disco Fine Line arriverà il 13 dicembre 2019.

Fine Line è disponibile per il pre-order sul sito https://SMI.lnk.to/fineline in formato CD, in formato doppio vinile nero e doppio vinile bianco e nero splatter. L’album, che contiene 12 tracce, include il primo singolo “Lights Up”, che ha già accumulato oltre 100 milioni di views e stream in tutto il mondo.

Calendario del “Love On Tour 2020”:

DATA – CITTÀ, STATO – VENUE

4/15/20

Birmingham, UK

Arena Birmingham

4/17/20

Sheffield, UK

FlyDSA Arena

4/19/20

Dublin, Ireland

3Arena

4/22/20

London, UK

The O2

4/23/20

London, UK

The O2

4/25/20

Manchester, UK

Manchester Arena

4/26/20

Glasgow, UK

The SSE Hydro

4/29/20

Berlin, Germany

Mercedes-Benz Arena

05/01/2020

Oslo, Norway

Spektrum

05/02/2020

Stockholm, Sweden

Ericsson Globe

05/04/2020

Copenhagen, Denmark

Royal Arena

05/06/2020

Amsterdam, Netherlands

Ziggo Dome

05/08/2020

Hamburg, Germany

Barclaycard Arena

05/10/2020

Krakow, Poland

TAURON Arena

05/11/2020

Prague, Czech Republic

O2 Arena

5/13/20

Paris, France

AccorHotels Arena

5/15/20

Turin, Italy

Pala Alpitour

5/16/20

Bologna, Italy

Unipol Arena

5/18/20

Madrid, Spain

WiZink Center

5/20/20

Lisbon, Portugal

Altice Arena

5/25/20

Antwerp, Belgium

Sportpaleis

5/27/20

Cologne, Germany

Lanxess Arena

5/28/20

Munich, Germany

Olympiahalle

5/30/20

Vienna, Austria

Stadthalle

5/31/20

Budapest, Hungary

Budapest Arena

06/03/2020

Moscow, Russia

Megasport Sport Palace

6/26/20

Philadelphia, PA

Wells Fargo Center

6/28/20

Washington, DC

Capital One Arena

6/30/20

Montreal, QC

Centre Bell

07/03/2020

Toronto, ON

Scotiabank Arena

07/04/2020

Toronto, ON

Scotiabank Arena

07/07/2020

New York, NY

Madison Square Garden

07/08/2020

New York, NY

Madison Square Garden

07/10/2020

Boston, MA

TD Garden

07/12/2020

Uncasville, CT

Mohegan Sun Arena

7/14/20

Pittsburgh, PA

PPG Paints Arena

7/15/20

Cleveland, OH

Rocket Mortgage Fieldhouse

7/17/20

Detroit, MI

Little Caesars Arena

7/19/20

St Paul, MN

Xcel Energy Center

7/21/20

St Louis, MO

Enterprise Center

7/24/20

Chicago, IL

United Center

7/28/20

Nashville, TN

Bridgestone Arena

7/29/20

Atlanta, GA

State Farm Arena

08/01/2020

Raleigh, NC

PNC Arena

08/03/2020

Tampa, FL

Amalie Arena

08/06/2020

Ft Lauderdale, FL

BB&T Center

08/10/2020

Houston, TX

Toyota Center

08/11/2020

San Antonio, TX

AT&T Center

8/13/20

Dallas, TX

American Airlines Center

8/15/20

Denver, CO

Pepsi Center

8/18/20

Tacoma, WA

Tacoma Dome

8/21/20

Portland, OR

Moda Center

8/23/20

Vancouver, BC

Rogers Arena

8/25/20

San Jose, CA

SAP Center

8/27/20

Sacramento, CA

Golden 1 Center

8/29/20

Glendale, AZ

Gila River Arena

8/30/20

San Diego, CA

Pechanga Arena

09/02/2020

Los Angeles, CA

The Forum

09/03/2020

Los Angeles, CA

The Forum

09/05/2020

Las Vegas, NV

MGM Grand Garden Arena

9/29/20

Monterrey, Mexico

Arena Monterrey

10/01/2020

Guadalajara, Mexico

Arena VFG

10/03/2020

Mexico City, Mexico

Foro Sol (Outdoors)