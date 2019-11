Acqua e sostenibilità: Gruppo CAP lancia la Fonte San Rubinetto

Buona, sostenibile, sicura ed economica. Al via nei comuni della Città metropolitana di Milano la nuova campagna di sensibilizzazione sul consumo dell’acqua pubblica, “la fonte di casa tua”.

Qual è l’acqua più buona, sostenibile, sicura ed economica? Si chiama Fonte San Rubinetto, ed è una vera e autentica sorgente a chilometro zero, che sgorga direttamente dai rubinetti delle case di tutti i cittadini, sicura a tal punto da essere stata la prima acqua nel nostro Paese a ottenere il marchio di sicurezza internazionale Water Safety Plan.

È questo il senso della campagna di comunicazione al via nei prossimi giorni, con cui Gruppo CAP, l’azienda pubblica che si occupa della gestione del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano, intende sensibilizzare i cittadini sui temi del consumo dell’acqua del rubinetto, “la fonte di casa tua”.

“Facciamo un lavoro delicato e complesso, che consente a oltre 2,5 milioni di cittadini della Città metropolitana di poter bere e usare un’acqua buona, sempre sicura e di alta qualità, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Oggi vogliamo essere più che mai in prima linea nel promuovere comportamenti virtuosi e di rispetto dell’ambiente. Abbiamo deciso di farlo in maniera semplice e ironica cercando di smontare i pregiudizi che ancora resistono sul tema della qualità dell’acqua del rubinetto”.

La campagna punta a comunicare i tanti benefici dell’acqua di casa, un’acqua che oltre a essere ricca di sali minerali, soprattutto calcio e magnesio, ottimi per la salute, è sicura, controllata, fa bene all’ambiente, poiché sgorga tra le pareti domestiche ed è, non da ultimo, economica: 1.000 litri costano infatti quanto un caffè!

La campagna Fonte San Rubinetto si svilupperà attraverso un tour nei centri commerciali della Città metropolitana. Prima tappa al centro commerciale Milanofiori di Assago, dal 27 novembre al 1° dicembre, seguito dalla Galleria Borromea Shopping Center di Peschiera Borromeo, dal 4 all’8 dicembre. Poi tocca alla Corte lombarda di Bellinzago Lombardo, dall’11 al 15 dicembre, e al Carosello di Carugate, dal 18 al 22 dicembre. Durante le festività natalizie, tra il 23 e il 29 dicembre, il tour Fonte San Rubinetto arriva al Destriero Shopping Center di Vittuone e poi, con l’anno nuovo, si sposta al Centro Sarca di Sesto San Giovanni (13-19 gennaio). Dal 27 gennaio al 2 febbraio è la volta del Centro di Arese, mentre dal 10 al 16 febbraio del Centro Brianza di Paderno Dugnano. Chiudono il percorso le Cupole di San Giuliano Milanese, dal 24 febbraio al 1° marzo, e il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano dal 9 al 15 marzo.

Le iniziative per far conoscere le proprietà salutari della Fonte San Rubinetto non finiscono qui. Con la formula istant win, tutti i visitatori saranno coinvolti in un gioco a premi in cui avranno la possibilità di vincere subito due bottiglie in vetro brandizzate Fonte San Rubinetto. Il concorso finale “Vinci il benessere”, dà possibilità di vincere 3 Samsung Galaxy Tab A e un weekend di relax per 2 persone, alla Cascina Caremma nel Parco del Ticino. Partecipare sarà facile come bere un bicchier d’acqua: basterà passare allo stand San Rubinetto in una delle tappe del tour oppure andare sul sito sanrubinetto.gruppocap.it tra il 20 novembre 2019 e il 20 marzo 2020 e inserire i propri dati.

Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.