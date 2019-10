Tiziano Ferro: in uscita il nuovo album “Accetto Miracoli”

Da oggi, 22 ottobre, è possibile prenotare su Spotify (pre-save), iTunes (pre-order) e Apple Music (pre-add) il nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, che uscirà il 22 novembre prossimo in tutto il mondo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

Nell’annunciarlo, Tiziano ha svelato la cover, un intenso scatto in bianco e nero realizzato da Giovanni Gastel, e la tracklist nell’ordine definitivo, ma soprattutto il nome dell’artista protagonista dell’unico featuring presente nell’album, sulla terza traccia Balla Per Me, ovvero Lorenzo “Jova” Cherubini.

Accetto Miracoli, prodotto da Timbaland e anticipato nei mesi scorsi da due singoli, Buona (Cattiva) Sorte e la title-track attualmente in rotazione radiofonica (questa settimana al secondo posto nella classifica degli ascolti), è un album che il suo autore ha definito fin dal primo momento “fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

Come già annunciato, il CD contiene 12 brani, ai quali solo nel formato digitale si aggiungono 2 bonus-track, versioni alternative di Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno, nell’arrangiamento curato dal produttore superstar del sound latino Reyes Copello.

Questi i titoli dei brani che compongono la tracklist di Accetto Miracoli (https://tiziano.lnk.to/AMA ):

1. Vai ad amarti

2. Amici per errore

3. Balla per Me feat. Jovanotti

4. In mezzo a questo inverno

5. Come farebbe un uomo

6. Seconda pelle

7. Il destino di chi visse per amare

8. Le 3 parole sono 2

9. Un Uomo Pop

10. Casa a Natale

11. Buona (Cattiva) Sorte

12. Accetto Miracoli

13. In Mezzo a Questo Inverno Reyes cut (bonus-track solo sul formato digitale)

14. Accetto Miracoli Reyes cut (bonus-track solo sul formato digitale)

Intanto venerdì 18 ottobre è uscito il duetto in spagnolo realizzato con la popstar Ana Guerra per Acepto Milagros. Atteso anche TZN2020, il tour che a partire dal 30 maggio 2020 vedrà Tiziano Ferro protagonista di 13 concerti negli stadi italiani.

