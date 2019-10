Teatro Modus, Verona: “Petrolio. Una storia a colori”

Venerdì 1 e sabato 2 novembre al Teatro Modus di Verona andrà in scena “Petrolio. Una storia a colori”, spettacolo scritto dalla giovane attrice Beatrice Gattai con la regia di Alessio Di Clemente, coprotagonisti assieme all’attore Francesco Centorame.

Nella città di Romeo e Giulietta arriva quella che è stata definita “Una storia d’amore, ma non una storia romantica”: sul palco tre personaggi che hanno alle spalle tre vissuti difficili, un uomo e una donna che in modi diversi hanno affrontato le loro esperienze, e infine un ragazzo, portatore di handicap ma anche della bellezza che vi è oltre la collina dell’integrità umana.

Al centro di “Petrolio” c’è il percorso che ognuno dei tre ha fatto, in un profondo viaggio psicologico con il quale lo spettatore potrà assistere a ciò che può accadere all’essere umano quando oltrepassa quei “passaggi stretti” dell’esistenza che possono distruggere o far evolvere un’intera vita.

Utero in affitto, sesso e disabilità, rispetto, amore: molti sono i temi che, in un complesso e delicato gioco a tre, si rincorreranno tra loro sul palcoscenico, in un dramma intimista, in una storia che parla di evoluzione ma non senza ironia.

Per Beatrice Gattai “Petrolio” è l’opera di esordio come autrice, dopo numerose interpretazioni come attrice a teatro nonché in tv e al cinema. La regia e uno dei ruoli dei protagonisti sono affidati ad Alessio di Clemente, attore di grande esperienza, membro dell’Actor’s Center e Direttore Artistico della Scuola di Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara, e del Centro di Preformazione attoriale di Firenze. Il terzo interprete è il giovane attore Francesco Centorame, tra i protagonisti della serie Skam Italia e del film di Muccino “I migliori anni”, presto nelle sale italiane.

A presentare lo spettacolo è l’associazione culturale TIC-The Inspiration Club.

A Verona ad accogliere “Petrolio. Una storia a colori” sarà la cornice del teatro Modus, a San Zeno, in due diverse serate, venerdì 1 e sabato 2 novembre 2019, dalle 21,15.

Il costo dei biglietti è di euro 14, ridotto 12 euro ed extra ridotto 5 euro.

È possibile prenotare tramite il sito di Modus al link:

https://modusverona.it/spettacolo/petrolio-una-storia-a-colori/

Per informazioni: Teatro Modus, tel. 392 323 4967.

Petrolio. Una storia a colori

di Beatrice Gattai,

con Alessio di Clemente, regista e attore;

Francesco Centorame, attore;

Beatrice Gattai, attrice

presentazione: associazione culturale TIC-The Inspiration Club.

presso Modus di Verona

Piazza Orti di Spagna (San Zeno), Verona

Venerdì 1 novembre ore 21,15

Sabato 2 novembre ore 21,15

Biglietti:

Intero 14€ | Ridotto 12€ | Extra Ridotto 5€