Stefano Signoroni torna al Blue Note Milano

Dopo il sold out delle sue ultime quattro esibizioni nello storico jazz club meneghino, domenica 20 ottobre il crooner e pianista Stefano Signoroni torna a esibirsi al Blue Note Milano (Via Borsieri, 37 – inizio spettacolo ore 21.00).

Insieme a Stefano Signoroni e alla band “The MC” (Flavio Scopaz – basso, Tommaso Ruggeri – batteria, Giacomo Ruggeri – chitarra, Giuliano Lecis – tastiere, Manuel Caliumi – sax, Andrea Andreoli – trombone, Daniele Moretto – tromba e flicorno), sul palco del Blue Note torna l’elegante mix di suoni che da sempre lo caratterizza: dallo swing, al pop internazionale, passando per le più belle melodie italiane e i brani più famosi dagli anni ’60 a oggi.

Per la serata di domenica è previsto un unico spettacolo, alle ore 21.00 (apertura porte: ore 19.30). Il prezzo dei biglietti acquistati entro le due ore precedenti ogni concerto è di 25,00 euro (prezzo “advance”) mentre il prezzo dei biglietti acquistati direttamente all’ingresso dello spettacolo è 30,00 euro (prezzo “door”).

Per info e acquisto biglietti: www.bluenotemilano.com

Stefano Signoroni torna a esibirsi nella sua Milano dopo un lungo tour che ha toccato le più importanti città italiane, arrivando anche negli Emirati Arabi, in India, in Messico, negli Stati Uniti e persino sull’Isola di Pasqua, passando per le più importanti città europee.

Nel 2018 si è esibito come band stabile allo Sporting di Monte Carlo in occasione del Capodanno e del “Monte Carlo Sporting Summer Festival”, aprendo i concerti di numerosi artisti internazionali del calibro di Ringo Starr, The Beach Boys, Il Volo, Claudio Baglioni, Laura Pausini e molti altri.

Stefano Signoroni è cantante, compositore, musicista ed entertainer. Numerose sono le sue partecipazioni a programmi televisivi in qualità di cantante e pianista (“La Canzone del Secolo”, di Pippo Baudo, “Comedy Club”, di Federica Panicucci, “Kalispera”, di Alfonso Signorini), e radiofonici (Alfonso Signorini Show – RMC). Durante la sua carriera ha anche collaborato in qualità di corista e tastierista con Eros Ramazzotti e scritto, insieme a Jacopo Sarno e Andrea Torresani, il brano “This is Christmas” scelto come colonna sonora del film di Massimo Boldi “A Natale mi sposo”. Nel 2011 Stefano Signoroni ha dato vita al progetto “Stefano Signoroni and the MC”, con la collaborazione del musicista Flavio Scopaz pubblicando il primo singolo, “Music to watch girls by”. Dopo l’uscita nel 2013 del singolo “Help yourself”, scelto come sigla del programma di Radio Monte Carlo “Alfonso Signorini Show”, Stefano ha recentemente pubblicato il brano “When I tell you that I love you”, versione inglese del celebre brano di Tony Renis “Quando dico che ti amo”, e il brano natalizio “Calypso Navidad” con Jacopo Sarno e l’attore Sergio Muniz. Il 22 aprile 2016 è uscito il disco “Good Times” (prodotto da Giordano Colombo e Nicolò Fragile) anticipato dal singolo “Love Is The Way”, in collaborazione con Claudio Guidetti, mentre nel 2017 è la volta dell’album Natalizio “Christmas”. Dal 2018 collabora con ZELIG TV per la trasmissione “Zelig Time”.

Stefano ha inoltre due Lauree in Biotecnologie Mediche/Farmaceutiche, un master in Genetica Oncologica e presta consulenza presso l’Unità Tumori Ereditari della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche su importanti riviste di settore. Nel 2016 ha coordinato per “Il Progetto Giovani” (http://www.ilprogettogiovani.it) della Pediatria Oncologica della Fondazione Irccs – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la realizzazione del brano “Palle di Natale (Smile! It’s Christmas day)”. Il video del brano, il cui incasso è interamente devoluto all’Associazione Bianca Garavaglia Onlus, ha superato i 14 milioni di visualizzazioni.