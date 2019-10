Saint Motel: presto in concerto a Milano

«Impossibile non notarli! La loro musica a cavallo tra ritmi caraibici, sapori tropicali e musica lounge travolge tutti istantaneamente» (The Guardian)

«Riescono a dare colore al miglior pop-glam britannico come solo una band di Los Angeles puo’ fare, i Saint Motel sono in grado di rendere la musica chic e vivace» (The Washington Post)

Nel 2020 i Saint Motel arrivano in Italia per una data imperdibile al Circolo Magnolia di Milano. Originario di Los Angeles, il gruppo è composto da A.J. Jackson (voce), Aaron Sharp (chitarra), Dak Lerdamornpong (basso) e Greg Erwin (batteria). Il primo EP pubblicato nel 2009 si intitola ForPlay; tra le sei tracce è presente Dear Dictator, scelta per il trailer della quarta stagione delle serie tv Boardwalk Empire. Il 2012 è stato l’anno di uscita del primo album di debutto, Voyeur, attraverso cui i Saint Motel si distinguono per la capacità di miscelare e spaziare tra i generi dream-pop e indie-rock. Nel 2014 il quartetto losangelino ha pubblicato il secondo EP My Type; quest’ultimo ha conquistato rapidamente la vetta delle classifiche mondiali con il fortunatissimo brano omonimo (My Type) certificato disco di platino e Cold Cold Man certificato disco d’oro. Nell’ottobre 2016 è uscito l’album saintmoteltelevision da cui il primo singolo Move ed il secondo brano pubblicato in esclusiva con Billboard You can be you. Attraverso la loro musica i Saint Motel hanno magistralmente ideato una formula unica in cui confluiscono i generi soul, rock, jazz, pop latino e la dance anni ’70, irresistibili componenti ritmiche ad elevato grado di ballabilità. La band ha da sempre nutrito una forte passione per l’Italia; oltre ad aver partecipato come ospiti a show televisivi musicali prestigiosi quali il 65° Festival di Sanremo, la finale di XFactor 8 e The Voice, nel corso di un’intervista rilasciata a Cosmopolitan Italia il frontman A.J. Jackson ha dichiarato: «Amiamo le persone, la storia, la cultura, il cibo. Siamo stati tante volte in Italia e ormai ci sentiamo a casa». Dopo essersi esibiti al festival di Coachella e come opening act di artisti del calibro di Arctic Monkeys, Imagine Dragons e Weezer i Saint Motel hanno di recente aperto alcune date del tour americano del duo statunitense Twenty One Pilots.

L’attesa per il nuovo lavoro della band californiana termina oggi: è uscita la prima parte di The Original Motion Picture Soundtrack, il nuovo progetto discografico che era già stato preannunciato da qualche giorno attraverso i loro canali social.

