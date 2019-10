R4: al via la nuova stagione di “Ricette all’italiana”

Torna dal 21 ottobre “Ricette all’italiana”, in onda dal lunedì al venerdì – dalle ore 11.20 alle 11.55 e dalle 12.30 alle 13.00 – su Retequattro.

Davide Mengacci e Anna Moroni continuano la loro missione di riscoperta delle ricette della cucina italiana, senza tralasciare le curiosità più suggestive del Bel Paese. La coppia, ormai consolidata al timone della trasmissione, si muove in una location tutta nuova, tra arredamenti contemporanei ed un monumentale camino medievale, intorno al quale i due si raccolgono per svelare segreti ed aneddoti dell’arte culinaria a loro tanto cara.

Presenti anche Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio, inviate sul territorio alla scoperta delle località più caratteristiche dello Stivale.

Confermata anche la presenza di Gianluca Mech, special guest con l’incarico di dare consigli di bellezza e benessere.

“Ricette all’italiana” è prodotto dalla ME Production di Elio Bonsignore.

Il programma viene diffuso da Mediaset Italia anche negli Stati Uniti.