Natale 2019: a Singapore torna Christmas on A Great Street

I regali più belli e preziosi che si possono ricevere a Natale sono sicuramente i momenti di felicità condivisi con le persone care. Ecco perché quest’anno la Orchard Road Business Association (ORBA) di Singapore ha scelto, come tema per A Great Street 2019, le famose illuminazioni natalizie della Città del Leone, il tema “Il regalo più grande”, con l’obiettivo di diffondere i valori dell’amore, della pace e della gioia in occasione del Natale 2019. Saranno organizzate anche attività divertenti collaterali ed esperienze per grandi e piccoli, per regalare momenti di condivisione e collezionare indimenticabili ricordi per visitatori e locali.

Light-Up Ceremony

I festeggiamenti partiranno dal 16 novembre 2019 per concludersi il 1° gennaio 2020. Come da tradizione, anche quest’anno verrà organizzata la famosa Light-Up Ceremony presso la Ngee Ann City Civic Plaza, proprio sabato 16 novembre.

Orchard Road

Orchard Road, adorna di luci colorate e scintillanti, accoglierà i visitatori con tanti piccoli Babbo Natale che pendono dagli alberi e dagli archi luccicanti. Quest’anno le decorazioni natalizie sono state pensate per offrire un’esperienza coinvolgente ai passanti che camminano lungo le vie di Singapore: Tanglin, Orchard e Somerset saranno adornate in base a differenti temi per stupire e lasciare tutti a bocca aperta di fronte alle scintillanti decorazioni tra cui Babbo Natale, palline natalizie, scatole regalo o fiocchi di neve. Inoltre, la novità di quest’anno è uno splendente arco di benvenuto all’incrocio tra Tanglin e Grange Road e più di trenta biglietti di auguri alti tre metri lungo Orchard Road. Per la prima volta, le decorazioni per le strade si estenderanno anche verso Grange Road e Orchard Link e, nel suo trentaseiesimo anno, la firma Christmas on A Great Street includerà anche pezzi unici interattivi sui marciapiedi di Orchard Road; i visitatori potranno posare con un gigante Babbo Natale che cavalca la sua renna o camminare attraverso un tunnel alto quattro metri adornato da grandi simboli natalizi.

Il Great Christmas Village

Il Great Christmas Village, uno dei momenti clou dei festeggiamenti, ritorna per il terzo anno con un concept rinnovato: visto il grande successo della precedente edizione, quest’anno l’evento sarà sviluppato su tre diverse location: * SCAPE, Grange Road Car Park e Shaw House Urban Plaza. Il Great Christmas Village si svolgerà dal 23 novembre al 26 dicembre 2019 e ospiterà oltre 30 giostre e attrazioni che lasceranno affascinati grandi e piccoli: i villaggi di Natale presso * SCAPE e Shaw House Urban Plaza ospiteranno giostre per famiglie e una nave pirata. Nel Great Christmas Village al Grange Road Car Park, i giovani potranno divertirsi con corse emozionanti come autoscontri e attrazioni adrenaliniche.

Un’altra delle novità di quest’anno sono i due pop-up tematici nel Great Christmas Village e 14 food trucks, dove si potrà gustare il meglio dello street food singaporiano. I più piccoli potranno immergersi in un mondo di giocattoli Hasbro presso Mini TOYBOX, che presenterà marchi famosi come NERF, My Little Pony e MONOPOLY. Ma non finisce qui, il Great Christmas Village ospiterà anche spettacoli serali di cantanti quali Estelle Fly, Shye e Charlene Su, che accompagneranno con un concerto il conto alla rovescia della Vigilia di Natale. Infine, per gli amanti dello shopping, grandi marchi internazionali e locali come Bvlgari, Chomel, IRVINS Salted Egg, SingTel e Vivo apriranno negozi pop-up per offrire esperienze di shopping esperienziali ai visitatori attraverso prodotti esclusivi, display interattivi e attività speciali.

I crediti per il Great Christmas Village saranno già in vendita online con interessanti promozioni, dal 22 ottobre 2019, mentre quando inizieranno i festeggiamenti, saranno venduti agli sportelli delle tre sedi.