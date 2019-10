Music For Love e Dirotta Su Cuba presentano “Pride”

La funky band fiorentina sposa il progetto benefico Music for Love, che ogni anno destina migliaia di euro a bambini in difficoltà attraverso eventi musicali di raccolta fondi

È uscito “Pride” dei Dirotta Su Cuba, cover del celebre brano degli U2 rivisitato per il progetto “Music For Love”. La cover di Pride dei Dirotta su Cuba nasce da un’idea della funky band fiorentina e Franco Nannucci, fondatore di Music For Love, associazione che dal 2016 organizza eventi musicali con finalità benefiche a sostegno di Onlus in tutto il mondo.

Il brano è disponibile su Youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=8j18o-a_dxo e su tutti gli stores digitali.

Pride è la quinta produzione del progetto Music for Love, che vanta già tre medaglie d’argento ai Global Music Awards. Pride, così come i brani già pubblicati per Music for Love negli anni scorsi, ha l’obiettivo di amplificare il messaggio benefico dell’organizzazione, impegnata con diversi live di raccolta fondi in tutto il mondo a sostegno di bambini in Africa, Italia e Stati Uniti.

La versione di Pride dei Dirotta Su Cuba è impreziosita dalla partecipazione del noto pianista Antonio Faraò. Il brano è un blend funk, gospel e rap che mantiene il carattere originale ed acquista ancora più forza proprio per la presenza di ritmi ed accenti diversi.

“Pride” degli U2 oltre ad essere uno storico brano dal punto di vista musicale, offre un messaggio sociale importante, oggi forse ancora più di prima, 35 anni dopo la sua pubblicazione – commenta Franco Nannucci – Ringrazio quindi i Dirotta Su Cuba e Antonio Faraò per questo prezioso contributo. Ci sono stati tanti esempi di musica e messaggi solidali, sociali nel passato, ispirati al sogno di un mondo migliore e più giusto però non abbiamo imparato anzi abbiamo tragicamente dimenticato. È tempo di tornare a comunicare con musica ed immagini questi messaggi, senza punti di vista partigiani, la solidarietà non deve schierarsi con bandiere, nazionalità, colori o etnie ma a supporto di tutti coloro che soffrono e non hanno l’opportunità di una vita che così possa essere definita. Noi piccoli e sconosciuti combattiamo per i bambini, per la loro educazione ed assistenza sanitaria senza distinzione di nazionalità, colore della pelle e religione. Ogni vita è sacra ed ha il diritto di essere vissuta”.

***

Music for Love è un’organizzazione che crea, produce e promuove musica ed eventi musicali finalizzati alla raccolta fondi, destinati a sostenere progetti umanitari ed educativi. Ideatore e motore principale del progetto è Franco Nannucci, consulente tessile Pratese, trasferitosi negli Stati Uniti nel 2002. Tutto è iniziato quasi per caso, nel 2016: in occasione del suo 50esimo compleanno Nannucci organizza un evento che raccoglie oltre 60.000 euro, che poi destinerà alla Fondazione Fabrizio Meoni Onlus. La Fondazione è intitolata al grande pilota della Parigi/Dakar, scomparso nel 2005. Meoni, a partire dal 2002, diede vita a numerosi progetti dedicati al miglioramento delle condizioni sanitarie e di istruzione dei bambini in Senegal, Sierra Leone, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Cameroon, Sud Sudan, ed è compito della Fondazione a lui intitolata portarli a compimento ed iniziarne di nuovi. Oggi Franco Nannucci è testimonial della stessa Fondazione e realizza raccolte fondi annuali, allargandone la destinazione anche ad altri progetti, sempre mirati ai bambini e al supporto di educazione e assistenza sanitaria.