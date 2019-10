A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di ripristino dei dispositivi sicurvia, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:

Dalle ore 13:00 alle ore 16:00 di Sabato 26 Ottobre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (Km 21+431) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Binasco (Km 10+503).