Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ospiti a Verissimo

A Verissimo, sabato 26 ottobre, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si raccontano dopo la partecipazione ad “Amici Celebrities” che ha visto vincere la showgirl toscana.

Un trionfo inaspettato per Pamela che dichiara: “Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo”.

“Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e – prosegue Pamela – seguo ‘Amici’ fin dalla prima edizione. In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me”.

Il successo di Pamela Camassa è rimasto in famiglia e ha molto emozionato anche Filippo, che confida: “Sono contentissimo per lei, se lo merita. È stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io”.

Fidanzati da 12 anni, Filippo e Pamela sembrano però non interessati al matrimonio. A tal proposito il conduttore di Temptation Island dice: “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente”.