Lainate: notte speciale in Villa Litta tra miti e divinità

Una iniziativa organizzata dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con il Special guest – i rapaci notturni del gruppo Falconery Axel – per festeggiare la festa pagana di Halloween in modo diverso, i volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta propongono una serie di iniziative per grandi e bambini, tra Mito e Realtà.

Attività per bambini.

Ore 20.30 – Draghi, arpie, cavalli alati …quali creature misteriose si nascondono in affreschi e mosaici di Villa Litta? Vieni a scoprirlo con una caccia al tesoro a quiz. Attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni.

Percorso adulti.

La notte dei Miti e degli Dei

A cura dei volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta

Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 (partenza ultima visita)

Ospiti speciali: i rapaci notturni del gruppo Falconry Axel e le allieve della scuola Movin’Up ASD.

Un tour guidato “al chiar di luna” tra Mito e Realtà, per fornire fornire un’altra chiave di lettura, simbologica e mitologica, che dia modo di conoscere la Villa ed il Ninfeo sotto un altro aspetto.

Nell’alternarsi di luce e oscurità, avrete il piacere di intraprendere un emozionante viaggio all’interno degli ambienti del Ninfeo, per scoprire mosaici con creature misteriose, chimere e ippogrifi. Alcune divinità si animeranno attraverso racconti, parti recitate e danzate: la struggente storia di Diana e Atteone, le Arpie – creature mostruose in parte donna e in parte uccello, Aurora e Crepuscolo, l’inquietante ed enigmatico Giano dal doppio volto e, nell’oscurità delle grotte, Pan con le sue pene d’amore…

Il viaggio si concluderà con l’incontro con i rapaci, creature affascinanti e avvolte di mistero..

Su prenotazione.

La notte dei Miti e degli Dei – Giovedì 31 ottobre 2019

Ninfeo e Sale del ‘500, Villa Visconti Borromeo Litta, Lainate

Info e prenotazioni:

tel. 02.93598267 – 029374282

cultura@comune.lainate.mi.it

Biglietto di ingresso € 10,00 intero / € 8,00 ridotto