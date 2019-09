Tiziano Ferro: da oggi nuovo video e singolo di “Accetto Miracoli”, title-track dell’album atteso il 22 novembre 2019

Da oggi (ore 11.00) è online sul canale Youtube ufficiale di Tiziano Ferro il video di Accetto Miracoli, secondo singolo, disponibile sempre da oggi sulle principali piattaforme digitali (https://va.lnk.to/AMS), estratto dall’omonimo album atteso per il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

Il video, girato da Gaetano Morbioli, ci restituisce un’immagine di Tiziano limpida e senza filtri, in un incalzare di primi piani stretti che mostrano il suo volto vulnerabile al fluire delle emozioni.

Dopo il primo singolo Buona (Cattiva) Sorte e il relativo video, entrambi permeati da una sorta di humour nero, Accetto Miracoli presenta una nuova sfaccettatura dell’album del quale è la title-track. Prodotta ancora da Timbaland, è una ballad intensa e dalla sincerità disarmante, nella quale la passione interpretativa di Tiziano onora al meglio la sua scrittura viscerale e un testo importante.

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino – racconta Ferro – parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi italiani con TZN2020 a partire dal 30 maggio 2020 (Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro). A seguire farà tappa il 5 e il 6 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo), il 3 luglio a Bari (Stadio San Nicola), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 a Cagliari Fiera e si concluderà mercoledì 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

