C5. Ospiti a “Verissimo”: Adriana Volpe, Giulia Michelini e Andrea Damante

Sabato 21 settembre appuntamento imperdibile su Canale 5 con Verissimo.

In esclusiva, Silvia Toffanin incontrerà Adriana Volpe, che parlerà del suo delicato periodo professionale.

A Verissimo intervista a Giulia Michelini, protagonista della seconda stagione di “Rosy Abate – la serie”.

La loro storia d’amore e tradimenti è diventata un caso mediatico. In esclusiva, Andrea Damante risponderà alle accuse mosse dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

E ancora, in studio il principe Emanuele Filiberto di Savoia, tra i protagonisti di “Amici Celebrities” e una vera Numero 1 della pallavolo: Francesca Piccinini.

Verissimo è anche sul web con un nuovo sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: www.verissimo.it