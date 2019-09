Sanita’. Comunita’ Europea premia Lombardia per suoi interventi su cronicita’ e fragilita’

Gallera: grazie a chi ci ha fatto raggiungere questo risultato.

Un riconoscimento di 4 stelle su 5 ‘reference sites 4 stars’ per gli interventi del tutto innovativi che la Regione Lombardia ha messo in campo sul tema della cronicita’ e a sostegno delle fragilita’. Lo ha ritirato ad Aarhus in Danimarca, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: “Ho avuto l’onore di ricevere questa prestigiosa attestazione della Comunita’ Europea – ha detto – nel programma ‘Active and Healthy Ageing’ grazie allo straordinario lavoro compiuto dalle cooperative dei medici di medicina generale, all’efficiente e concreto impegno delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, all’infaticabile lavoro di regia delle nostre Agenzia di Tutela della Salute. Siamo riusciti a rendere reale ed efficace una rete sinergica e virtuosa fra ospedale e territorio a beneficio dei nostri concittadini piu’ fragili e questo oggi e’ stato riconosciuto, enormemente apprezzato e premiato”.