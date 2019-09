“L’ora più buia”: domenica 1 settembre, in prima serata su canale 5

A 80 anni esatti dallo scoppio della seconda guerra mondiale, domenica 1° settembre 2019 Canale 5 dedica la prima serata a uno dei film più acclamati degli ultimi anni: “L’ora più buia”.

Una prima visione tv di pregio pensata per ricordare gli eventi storici che hanno coinvolto la Gran Bretagna agli albori del conflitto mondiale. Gary Oldman, che con questa pellicola ha vinto il premio Oscar come “Miglior attore protagonista”, veste i panni del Primo Ministro inglese Sir Wiston Churchill.

Il film, acclamato dal pubblico e osannato dalla critica, ripercorre le vicende che videro Churchill contrapporsi all’avanzata nazista all’inizio della Seconda Guerra Mondiale: un momento di crisi e di decisioni cruciali di portata incalcolabile, in un tesissimo scenario internazionale.

“L’ora più buia” (Darkest Hour) è diretto dal regista Joe Wright e sceneggiato da Anthony McCarten. Nel cast, oltre a Gary Oldman, anche Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Ronald Pickup, Lily James, Stephen Dillane, Samuel West e Jordan Waller. La colonna sonora è composta dal musicista italiano Dario Marianelli.